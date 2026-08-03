Dans un rebondissement dramatique et inattendu, Newcastle United a rejeté ce lundi la dernière offre officielle formulée par Arsenal pour s'attacher les services de son milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães, malgré les informations de presse indiquant que les deux clubs étaient sur le point de parvenir à un accord définitif pour 93 millions d'euros, un sérieux revers pour les ambitions des Gunners de boucler le transfert le plus retentissant de cet été.

Le journal « Chronicle », qui suit quotidiennement l'actualité de Newcastle United, a révélé de nouvelles informations sur le sujet, sans lien avec les précédents rapports publiés par de grands médias britanniques, parmi lesquels « BBC Sport » et « The Times », qui laissaient entendre qu'un accord était tout proche entre les deux clubs.

Le feuilleton des refus à répétition se poursuit

L'histoire de Bruno Guimarães prend des allures de long feuilleton dramatique, Arsenal déployant des efforts soutenus pour recruter le Brésilien de 28 ans, qui souhaite clairement quitter Newcastle pour rejoindre le club londonien.

Newcastle a pourtant rejeté plusieurs offres successives d'Arsenal pour son milieu de terrain vedette, les Magpies ayant d'abord refusé une offre de 64 millions d'euros, puis de 75 millions d'euros, avant de repousser une troisième offre de 85 millions d'euros.

L'accord imminent se transforme en mirage

Vendredi dernier, plusieurs grands médias britanniques, parmi lesquels « BBC Sport » et le journal « The Times », révélaient qu'un accord entre les deux clubs était tout proche pour 93 millions d'euros, soit le prix que Newcastle espérait obtenir depuis le début.

La transaction semblait suivre son cours de manière optimale, d'autant plus après que l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais eut accepté un contrat de 5 ans avec le club londonien, une démarche considérée comme un feu vert pour finaliser le transfert.

Les médias britanniques ajoutaient que l'international brésilien devait arriver prochainement à Londres pour passer la visite médicale d'usage, ce qui était vu comme une preuve supplémentaire que le transfert avançait à grands pas et se trouvait à quelques étapes de l'annonce officielle.

Newcastle rejette la quatrième offre et campe sur ses positions

Mais lundi, le journal « Chronicle » a créé la surprise en indiquant que Newcastle avait rejeté une nouvelle offre officielle d'Arsenal pour s'attacher les services de Bruno Guimarães, sans dévoiler le montant précis de cette offre.

Ce refus constitue un sérieux revers pour Arsenal, qui espérait finaliser le transfert le plus rapidement possible afin de renforcer son entrejeu avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.