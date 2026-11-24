Partager Suivez GOAL sur Google

À quelques heures du dénouement de l'une des affaires les plus controversées de l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations, le bras de fer entre le Maroc et le Sénégal a pris un nouveau tournant. La partie marocaine a en effet révélé un fait susceptible, selon elle, d'influer sur le cours de la procédure engagée devant le Tribunal arbitral du sport : un appel téléphonique présumé entre le président de la Fédération sénégalaise et l'un des arbitres chargés de rendre la décision finale.

Publicité

Alors que les deux sélections attendent une décision déterminante sur l'identité du vainqueur de l'édition 2025, ces informations ont soulevé des interrogations sur la nature des échanges entre les parties au litige et les juges chargés de le trancher, d'autant que l'accusation vise l'un des membres de la formation arbitrale de trois membres qui examine l'appel du Sénégal contre la décision de la Confédération africaine de football.

De leur côté, des sources proches de la direction de la Fédération sénégalaise se sont empressées de démentir tout contact de ce type. Deux versions contradictoires s'opposent donc, en attendant ce que les prochains jours pourraient révéler.

Selon la chaîne française RMC Sport, le conseiller juridique de la Fédération royale marocaine de football a adressé un courrier officiel au Tribunal arbitral du sport pour l'informer d'un « incident » qui se serait produit ces dernières heures. Il a demandé que celui-ci soit pris en compte, la partie marocaine se réservant le droit d'engager les actions juridiques nécessaires.

D'après la version marocaine, il s'agirait d'un appel téléphonique passé dimanche dernier entre Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, et l'expert juridique allemand qui figure parmi les trois arbitres désignés par le Tribunal arbitral du sport pour examiner le litige relatif à la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Publicité Publicité

Cette allégation est particulièrement sensible, dans la mesure où l'avocat allemand siège au sein de la formation chargée de rendre la décision finale. C'est ce qui a poussé la partie marocaine à signaler officiellement les faits au tribunal, sans toutefois livrer davantage de détails sur la nature ou le contenu de l'appel présumé.

Related Topics

Le Sénégal dément, le tribunal garde le silence

En réponse, plusieurs sources proches des dirigeants de la Fédération sénégalaise de football, contactées par RMC Sport, ont nié tout appel téléphonique entre Abdoulaye Fall et l'expert juridique allemand.

Les versions marocaine et sénégalaise se contredisent donc sur cet épisode, alors que l'affaire devient de plus en plus sensible à l'approche de l'annonce de la décision finale, qui désignera le vainqueur officiel du tournoi continental.

Publicité

Le Tribunal arbitral du sport a, pour sa part, préféré ne pas entrer dans le détail de la polémique et a annoncé suspendre toute communication avec les médias au sujet de la décision attendue, jusqu'à la publication de son annonce officielle.

Le tribunal doit rendre son verdict mardi prochain, mettant ainsi un terme à un long feuilleton judiciaire qui dure depuis près de dix mois, depuis la finale qui a opposé le Maroc au Sénégal.

Publicité

Comment le trophée est-il passé du Sénégal au Maroc ?

La crise trouve son origine dans la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, marquée par des événements exceptionnels : les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pour regagner les vestiaires, sur décision de leur entraîneur Pape Thiaw, afin de protester contre un penalty accordé au Maroc dans les derniers instants du temps réglementaire.

Après une interruption d'environ 15 minutes, les joueurs sénégalais étaient revenus sur le terrain et avaient vu Brahim Díaz manquer son penalty tenté en panenka, avant que les Lions de la Teranga ne fassent la différence en prolongation grâce à un but de Pape Gueye.

Publicité

Battu sur le terrain, le Maroc n'en est pas resté là. La Fédération marocaine a saisi le jury d'appel de la Confédération africaine de football, estimant que le départ des joueurs sénégalais constituait un abandon justifiant que leur sélection soit déclarée perdante.

Le 17 mars, le jury d'appel a tranché en faveur du Maroc, lui attribuant la victoire 3-0 ainsi que le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025, au motif que le Sénégal devait être considéré comme ayant abandonné la rencontre.

Publicité

La Fédération sénégalaise a toutefois rejeté cette décision et l'a contestée devant le Tribunal arbitral du sport, déplaçant ainsi la bataille du rectangle vert vers les couloirs de la justice sportive internationale.

Aujourd'hui, à quelques heures du verdict attendu, la plainte marocaine et la réponse sénégalaise ajoutent un nouveau chapitre à une affaire qui ne se limite plus à désigner le champion d'Afrique, mais s'accompagne désormais d'une polémique juridique grandissante qui place l'intégrité de la procédure sous le feu des projecteurs.