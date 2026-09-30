Des rapports marocains ont révélé la vérité sur les informations qui ont circulé récemment concernant l'annulation du match amical qui devait opposer la sélection du Maroc à son homologue ghanéenne.

Le site Hesport, au Maroc, a affirmé que le match a bel et bien été annulé, citant Henry Asante, directeur de la communication de la Fédération ghanéenne de football, qui a confirmé qu'ils avaient notifié cette décision à la Fédération marocaine de football.

Selon la même source, la décision d'annulation fait suite à des problèmes internes au sein de la sélection du Ghana, liés à une fronde des joueurs des « Black Stars » en raison de leurs primes financières, plusieurs d'entre eux ayant refusé de se rendre au Maroc pour disputer le match pour cette raison.

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En conséquence, la Fédération marocaine de football a ouvert de rapides canaux de communication afin de trouver un autre match amical à l'équipe de l'entraîneur Mohamed Ouahbi, pour préserver le rythme des préparatifs.

Pour sa première apparition depuis le Mondial, la sélection marocaine s'est imposée face au Gabon et au Lesotho sur le même score (2-0) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Le Maroc se préparait à conclure la présente trêve internationale par un match amical contre le Ghana, prévu dimanche prochain.

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