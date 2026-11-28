Comment regarder Real Sociedad - Séville avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de service VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez à son site ou ouvrez son application officielle de streaming.

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Présentation du match

LaLiga - Journée 14 29 nov. 2026 - 15:00 Reale Arena

La Real Sociedad reçoit Séville à la Reale Arena de Saint-Sébastien pour une rencontre de Liga entre deux équipes séparées par deux places au classement.

Les locaux traversent une mauvaise passe. L’équipe de Pellegrino Matarazzo s’est inclinée 2-1 face à Crystal Palace en Ligue Europa jeudi, après avoir mené grâce à Mamadou Sarr. L’expulsion de Jon Martin a fait basculer le match.

Cette défaite faisait suite à un revers 3-2 en championnat contre le Racing Santander. La Real Sociedad a désormais perdu trois de ses cinq derniers matches et voudra obtenir un résultat à domicile pour se relancer.

Séville reste sur deux matches sans défaite en championnat. L’équipe de Luis Garcia a fait match nul 1-1 contre le Real Betis dans le derby, grâce à un but de Kike Salas, formé au club, dans le temps additionnel.

Séville a dominé de longues périodes de cette rencontre et s’est créé de nombreuses occasions. Reste à savoir si l’équipe affichera les mêmes intentions offensives à Saint-Sébastien.

La Real Sociedad est cinquième et Séville septième : le résultat compte donc dans la course aux places européennes.

Voici comment suivre le match, ainsi que les informations sur les équipes et leur forme avant la rencontre.

Les chaînes TV et les options de streaming pour Real Sociedad - Séville figurent ci-dessous. Utilisez le lien pour regarder le match en direct si sa diffusion est disponible dans votre région.

Actualités des équipes et effectifs