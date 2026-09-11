Real ou Atlético ? Une bouée de sauvetage madrilène pour sortir Chiesa de l'enfer de Liverpool

L'incertitude entourant l'avenir de la star italienne Federico Chiesa avec son club de Liverpool ne cesse de grandir.

Les rapports lient Federico Chiesa à un transfert vers la Liga, lors du mercato hivernal, dans un contexte d'intérêt croissant de la part de l'Atlético Madrid et de Valence.

Le site Tribuna, citant « Calciomercato », a rapporté que Chiesa pourrait de nouveau retrouver son coéquipier prêté Harvey Elliott, dans les rangs d'un Valence en difficulté, actuellement dernier de la Liga avec seulement un point en 4 matchs.

L'Atlético Madrid surveille également la situation du joueur italien, après avoir échoué à faire revenir Nico González de la Juventus, à la suite du prêt réussi qu'il a passé avec l'équipe.

Chiesa peine à obtenir du temps de jeu à Liverpool, depuis son transfert en provenance de la Juventus en 2024, n'ayant disputé que 104 minutes en Premier League lors de sa première saison, avant de n'être titularisé qu'une seule fois la saison dernière.

Chiesa n'a pour l'instant disputé aucun match officiel cette saison, et il a également été écarté de la liste de Liverpool engagée en Ligue des champions, bien que cette liste comprenne des joueurs blessés comme Hugo Ekitike et Giovanni Leoni.

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