Real Madrid - Thibaut Courtois : "Je veux tout gagner"

De retour à son meilleur niveau, le portier du Real Madrid n'est pas rassasié par la victoire en Supercoupe d'Espagne : il veut tout gagner.

Après des débuts compliqués au , Thibaut Courtois est désormais moins sujet aux critiques dans la capitale espagnole, lui qui est à créditer de bien meilleures prestations sous les couleurs de la Maison Blanche. Alors que les hommes de Zinédine Zidane pointent en tête de la et se livrent à une belle lutte pour le titre avec le , le Belge n'a pas caché sa satisfaction dans le cadre de l’émission Real Madrid Conecta.

"Depuis fin 2019, nous enchaînons les victoires et les matchs en conservant notre cage inviolée. Nous sommes partis confiants pour la Supercoupe, nous l’avons gagné, et il faut poursuivre cette série. Nous sommes très bons actuellement et il faut continuer dans cette voie", a d'abord déclaré le portier.

"C’est un rêve qui se réalise d’être ici"

"Je veux tout gagner. Cette année, nous nous battons pour tous les trophées possibles. Nous avons déjà gagné le premier et mercredi nous voulons avancer en Coupe puis continuer en . Fin février, la Ligue des Champions revient avec un adversaire puissant en face. Nous avons très envie de continuer à nous battre pour tout (...) C’est un rêve qui se réalise d’être ici, d’avoir déjà gagné deux trophées et d’être actuellement leader. Chaque jour, quand j’arrive à Valdebebas, j’y pense, et nous continuons à nous entraîner dur pour que nous puissions vivre de bons moments", a ajouté Thibaut Courtois, déterminé.

Enfin, l'ancien de et de l'Atlético a évoqué le fait d'être entraîné par Zinédine Zidane, mais aussi la forme d'Eden Hazard, son coéquipier en club et en sélection. "L’avoir comme entraîneur (Zidane) est spécial car quand j’étais petit, je le voyais jouer, c’est une référence. Être proche de lui chaque jour est une super chose. J’ai très envie d’être bon et de gagner à ses côtés", a-t-il confié sur son entraîneur. "Eden Hazard est très drôle, il a toujours le sourire. Je m’entends très bien avec lui, je jouais déjà avec lui depuis longtemps en sélection, et aussi à Chelsea. Nous sommes de bons amis, c’est un grand joueur et une grande personne. Je souhaite qu’il revienne rapidement de blessure et qu’il nous aide à gagner plus de matches", a terminé Thibaut Courtois.