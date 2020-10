Real Madrid : Quand Redondo pousse pour Camavinga

Eduardo Camavinga au Real Madrid ? Un vénérable ancien du club merengue vote pour.

Le est notoirement intéressé par les services d'Eduardo Camavinga. Le jeune international français, très précoce, est un véritable prodige pétri de qualités d'après Fernando Redondo.

💎 Redondo : "Camavinga a un avenir brillant" pic.twitter.com/6b9V1v8xqJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 21, 2020

S'exprimant en vidéo-conférence avec plusiuers autres ambassadeurs de la , l'ancien milieu merengue a adoubé le Rennais, mais aussi un de ses compatriotes les plus notoires.

"J'aimerais que Mbappé joue pour le Real Madrid avec sa vitesse et son jeu vertical", a lancé d'emblée celui qu'on surnommait "Le Prince", avant de s'épancher sur les qualités de Camavinga.

"Mais aussi Camavinga, qui a un avenir brillant et qui possède beaucoup de qualités. Il me rappelle aussi Guti avec sa mobilité et sa capacité à éliminer ses adversaires".

Aux recruteurs merengue de jouer pour réaliser le fantasme des plus célèbres supporters du Real..