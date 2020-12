Real Madrid : Lucas Vazquez, un avenir en question

Lucas Vázquez vers la prolongation ? Le futur du joueur de couloir polyvalent du Real est en question.

Lucas Vázquez a été superbe pour le lors de sa très importante victoire 2-0 contre le mercredi soir. Le contrat du Galicien prend fin le 30 juin et à partir du 1er janvier, il est libre de négocier avec d'autres clubs. Le joueur de 29 ans veut prolonger avec Madrid, mais le club n'a pas encore pris de décision sur son avenir.

À l'instar de l'avenir de Sergio Ramos et Luka Modric, il reste à voir si Vazquez restera dans la capitale espagnole. Lors de son neuvième match de la saison, il a fourni une offrandepour la tête de Benzema mercredi soir en . Dans la soirée, il aura ainsi créé cinq occasions madrilènes, mêmes chiffres pour Toni Kroos et Karim Benzema.

S'adressant à Movistar quelques minutes après le coup de sifflet final, il a fait de son mieux pour éluder la question sur son avenir. "C'est une question compliquée. J'ai la conscience tranquille, nous verrons ce qui va se passer. Je me consacre à travailler tous les jours." Mais le journaliste est revenu sur la question, se montrant insistant. "Dans le football, parfois, cela ne dépend pas que d'une partie ou d'une autre, je suis heureux d'être au Real Madrid", a déclaré Vázquez.



L'ailier devenu arrière latéral a la volonté de prolonger son contrat à Madrid, le club où il a remporté trois ligues des champions, trois coupes du monde de clubs, trois ligas, deux super coupes espagnoles et deux super coupes d' en seulement cinq saisons. Dans le même temps, il n'est pas certain qu'il parviendra à prolonger à Madrid, malgré ses solides performances ces derniers temps. En été, le club avait l'intention de le laisser partir - il semble maintenant que Zidane soit ravi qu'il soit resté - couvrant admirablement les absences des arrières droits blessés Dani Carvajal, Álvaro Odriozola et Nacho Fernández.

Zidane a toujours cru en lui, ce qui a été démontré par le soutien récurrent contre les critiques médiatiques, mais aussi par son nombre d'apparition sous l'égide du Français. Vázquez est sixième sur la liste des apparitions sous Zidane (167), treizième en minutes (8 458), dixième en buts (18) et troisième en passes décisives (39). L'offre d'une nouvelle prolongation de contrat pour Vázquez serait pleinement approuvée par Zizou et considérée comme méritée. Mais c'est au club de décider.