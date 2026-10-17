Les déclarations de Javier Tebas, président de la Liga et vice-président de la Fédération espagnole de football, dans lesquelles il a comparé les méthodes de communication du Real Madrid à celles employées par Joseph Goebbels, ministre de la Propagande du régime nazi, ont provoqué de vives réactions dans les médias internationaux, sur fond d'appels à son départ.

Selon le site officiel du Real Madrid, l'écho des propos de Tebas s'est étendu à de nombreux médias internationaux, les réactions les plus virulentes étant venues d'Allemagne, après que le magazine allemand spécialisé dans le football « Kicker » a pris une position claire sur l'affaire.

Le magazine a écrit : « C'est une insulte aux victimes. Tebas doit démissionner. Il a franchi la ligne de manière irréparable. Et au vu du contexte historique de cette affaire, il n'existe qu'une seule issue possible », selon le commentaire de Thomas Böker.

Dans le même esprit, d'autres médias internationaux ont mis en lumière les déclarations du président de la Liga, exprimant des positions divergentes sur cette crise.

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Blick

« Javier Tebas a complètement renoncé à la retenue diplomatique attendue du président de l'une des principales ligues européennes. »

L'Équipe

« Le Real Madrid réclame la démission de Javier Tebas, après ses propos comparant la méthode de travail de Real Madrid TV à la propagande nazie employée par Goebbels. »

La Gazzetta dello Sport

« Affrontement en Liga ! Polémique enflammée en Espagne après l'attaque du président de la Ligue. Le Real Madrid : nous exigeons sa démission immédiate. »

The Guardian

« Javier Tebas s'en est pris au Real Madrid, vendredi, sur les réseaux sociaux, par un long message dans lequel il a comparé les tentatives du club de saper la crédibilité des arbitres aux méthodes de propagande employées par l'Allemagne nazie. »

Goal

« Le Real Madrid est de nouveau entré en conflit avec Javier Tebas, président de la Liga, et réclame même sa démission. Cela survient après une comparaison pour le moins malheureuse. »

BBC

« Le Real Madrid a exigé la démission immédiate du président de la Liga, Javier Tebas, après que ce dernier a comparé la direction du club à Joseph Goebbels, responsable de la propagande du régime nazi. »

Reuters

« Le Real Madrid a réclamé, vendredi, la démission du président de la Liga, Javier Tebas, après que ce dernier a comparé le discours tenu par la direction du club aux méthodes de propagande employées par le parti nazi en Allemagne. »

ESPN

« Le Real Madrid a renouvelé sa demande de départ de Javier Tebas, président de la Liga, après que celui-ci a accusé Real Madrid TV de recourir à des mécanismes de propagande employés par Goebbels. »

Olé

« Le conflit entre le Real Madrid et Javier Tebas a atteint son paroxysme. Depuis longtemps, le club et le président de la Liga s'échangent critiques et accusations, mais la colère a explosé dans la capitale espagnole après que Tebas, qui occupe également le poste de vice-président de la Fédération espagnole de football, a comparé la ligne médiatique de la Maison Blanche aux méthodes de propagande du régime nazi. »