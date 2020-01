Real Madrid - Dani Carvajal : "La clé du succès, c’est d’être une équipe"

Dans un entretien accordé à GQ, le défenseur espagnol du Real Madrid s'est confié sur sa philosophie, mais aussi sur celle de Zinédine Zidane.

Coéquipier modèle, Dani Carvajal n'a jamais triché sur les terrains. Titulaire au poste de latéral droit depuis plusieurs saisons et vainqueur à multiples reprises de la Ligue des Champions sous les couleurs du , l'Espagnol s'est confié dans un entretien accordé à GQ ce vendredi. L'occasion pour lui de se dévoiler un peu plus. Sa situation personnelle, la pression du stade Santiago Bernabeu ou encore l'importance de Zinédine Zidane... Confessions.

"Avec la confiance du coach et de mes coéquipiers, je joue avec beaucoup d’intelligence et avec l’expérience engrangée durant ces années. Je travaille dur physiquement pour être à ce niveau. Je joue avec les meilleurs du monde et ce n’est pas facile d’arriver ici en venant de la Cantera", a ainsi déclaré Dani Carvajal, toujours au niveau malgré de nombreux pépins physiques ces dernières saisons, avant d'expliquer la pression mise par les supporters à Madrid.

"Tu fais une mauvaise passe et tu entends les gens murmurer"

​"Tout le monde n’est pas préparé à supporter la pression à Madrid. Il suffit de deux mauvais matchs pour que tu sois remis en question. Tu fais une mauvaise passe et tu entends les gens murmurer. On sait que le Bernabeu est très exigeant et est compliqué. Tu dois savoir qu’il y a de bons et de mauvais moments mais tu dois toujours donner le meilleur de toi-même", a ajouté le défenseur, fan de l'état d'esprit apporté par Zinédine Zidane.

"La clé du succès, c’est d’être une équipe et d’être tous uni. Quand Zidane il est arrivé, il a implanté cette philosophie et il est en train de le refaire bien que l’équipe n’était pas bien. De la chance ? Oui mais je pense que l’entraîneur travaille beaucoup, il a confiance en tous ses joueurs et il sait l’effectif qu’il a, comment et quand utiliser chaque joueur et ça, c’est très très bon". Suffisant pour aller chercher le titre en ? Pas sûr...