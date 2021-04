Real Madrid, Courtois meilleur que Neuer ? Il répond

Décisif mercredi soir contre Liverpool, Courtois retrouve son niveau qui était le sien il y a quelques années.

Un match sans but mais une qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mercredi soir, le Real Madrid n’a certainement pas livré le meilleur match de sa saison mais a assuré l’essentiel face à Liverpool. Après son succès au match aller (3-1), le club madrilène a résisté défensivement pour ne pas vivre de désillusion.

Pourtant, les Reds, obligés de courir après le score, se sont montrés dangereux et auraient pu mettre la pression sur les Merengue avec un peu plus d’efficacité et sans un Thibaut Courtois des grands soirs.

"J'ai fait deux beaux arrêts en première mi-temps. Un premier devant Salah, que je repousse du pied et c'était une bonne parade, a décrit le Belge sur la chaîne TV du club. Puis j'ai ensuite sorti une frappe en lucarne de Milner. J'ai fait un autre arrêt en deuxième. On a bien défendu, Militao a fait deux bons blocages aussi. Je suis très content du match."

Il n’est pas le seul à avoir été content d’être au niveau. Zinedine Zidane a une fois de plus vanté les mérites de son gardien.

Arrivé à Madrid il y a trois saisons, Courtois a mis du temps à retrouver le niveau qui était le sien à l’Atlético Madrid et à Chelsea. Si les supporters ont longtemps regretté le départ de Keylor Navas vers le PSG, ce n’est désormais plus le cas.

L'article continue ci-dessous

Le dernier rempart belge a retrouvé toute sa splendeur et a souvent permis au Real Madrid de rester en vie tout au long de la saison. Si le club peut encore rêver d’un doublé C1-Liga, Courtois n’y est pas étranger.

"Je me sens très bien. Je l'ai dit, nous travaillons très dur, je veux gagner beaucoup de titres avec le Real Madrid. Je donne tout pour ça. Je ne saurais te dire si je suis le meilleur ou pas, il y a de grands gardiens, mais nous sommes tous à un très bon niveau. Garder mon but inviolé ici me rend très heureux."

Sans l’arrière-garde Varane - Sergio Ramos, Zidane peut encore et toujours compter sur ses hommes de confiance.