Real Madrid, Casemiro pourrait se contenter de la Ligue Europa

Casemiro ne dirait pas non à une reversion en Ligue Europa en cas de non-qualification pour les 8es de finale de C1 avec le Real.

Casemiro était le joueur du sélectionné pour parler aux médias avant le match du et le milieu de terrain a insisté, dès le début de la conférence de presse, sur l'importance de choc, qui est une véritable finale pour le championd 'Esoagne.

«Nous savons que demain est le match le plus important de l'année. Nous savons tous que demain est une finale. Nous devons y faire face comme s'il s'agissait d'une finale. On nous a appris dans ce club que vous ne jouez pas les finales, vous les gagnez. Nous ne pensons à rien d’autre que de gagner. Nous savons qu’il y a un bon adversaire et qu’il est en tête du groupe, nous devons donc respecter cela. Mais nous allons gagner. », a promis le Brésilien.

Malgré son insistance, le milieu de terrain a admis qu'il préférait terminer troisième et se qualifier pour la plutôt que de terminer quatrième.

«Si nous ne pouvons pas continuer en , je préférerais continuer dans une compétition. Nous pourrions gagner la Ligue Europa. Mais nous ne pensons qu'à gagner demain et à nous qualifier en 8es de la C1."

L'article continue ci-dessous

Lors de son passage en conférence de presse, Casemiro a également beaucoup parlé du calendrier intense de cette saison et a expliqué que cette accumulation de matches pourrait avoir quelque chose à voir avec les performances décevantes du club merengue depuis l'entame.

«Je ne suis pas ici pour trouver des excuses, mais nous savons que cette année, la pré-saison n’était pas normale. Il y a des équipes de qui ne jouent que le week-end, alors que nous jouons tous les trois jours. Nous n’avons pas le temps de nous reposer et nous avons des blessures. Ce n’est pas seulement au Real Madrid, mais de nombreuses autres équipes connaissent des hauts et des bas. Parce qu’il est impossible de jouer autant de matchs. Nous savons que ce n’est pas une saison normale. Nous avons de nombreux matchs. La pré-saison n’était pas normale et nous ne sommes pas des machines. Jouer tous les trois jours n'est pas normal, donc il y a eu beaucoup de blessures. »

Enfin, Casemiro a parlé de l'importance du retour de Sergio Ramos. «C’est un leader et c’est notre capitaine. Il est ici depuis longtemps. Nous devons également féliciter ceux qui ont bien fait les choses en son absence, comme Nacho et Varane. Mais Ramos est le meilleur et nous sommes très heureux qu’il soit de retour avec nous. »