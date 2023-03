Real Madrid : Carlo Ancelotti en sursis et en colère

Après la défaite en Coupe du Roi face au Barça et un nouveau match nul en Liga, Carlo Ancelotti se retrouve-t-il menacé ?

183 minutes de jeu sans le moindre but. Depuis l’égalisation tardive d’Alvaro Rodriguez lors du derby face à l’Atlético de Madrid (1-1), le Real Madrid n’a pas réussi à refaire trembler les filets face à Barcelone (0-1) en Coupe du Roi puis contre le Betis Séville (0-0) dimanche en Liga. De quoi agacer Carlo Ancelotti.

Ancelotti très remonté contre ses joueurs

"Je suis affecté, plus que fâché, parce que équipe, avec la qualité qu'elle a, ne parvient pas à marquer plus d'un but en trois matchs. C'est la réalité, et cela me touche beaucoup, les joueurs aussi. Il nous faut un peu plus d'efficacité devant, et qu'on se regarde moins jouer. On peut penser que l'avantage est grand en faveur du Barça, mais on se doit de se battre jusqu'à la fin", a déclaré le technicien italien.

Après 24 journées, le Barça compte neuf points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. Il faudra donc un énorme retournement de situation pour voir les Merengue conserver leur titre, et un autre pour les voir renverser les Blaugrana en Coupe du Roi. En cas d’élimination, il ne restera plus que la Ligue des Champions aux troupes d’Ancelotti…

"Ancelotti sait qu’il sera limogé" en cas de saison blanche

Un échec en C1 signifierait une saison blanche, car la Supercoupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs demeurent des trophées "hérités" de l’an passé. Et en cas de saison blanche, "Ancelotti sait qu’il sera limogé", assure ce lundi le très sérieux média The Athletic ! Pour l’instant, ça sent plutôt mauvais en ce qui concerne la Liga et la Coupe. Concernant la coupe aux grandes oreilles, tout reste ouvert…