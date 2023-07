Real Madrid : Bellingham, sa confidence étonnante sur une légende

Avant de s'engager au Real Madrid, Jude Bellingham a pu bénéficier des conseils d'une légende de la Maison Blanche...

Les joueurs britanniques s'exportent rarement, mais dans la riche histoire du Real Madrid, les Anglais ont toute leur place. De Steve McManaman à Jonathan Woodgate, en passant par Michael Owen, la Maison Blanche a souvent accueilli des footballeurs anglais dans ses rangs. Le plus célèbre restera bien-sûr David Beckham.

Bellingham a reçu de précieux conseils

Le Spice Boy est connu pour garder un oeil toujours avisé sur ses anciens clubs. David Beckham n'a donc pas hésité à conseiller son jeune compatriote Jude Bellingham, recrue phare du Real cet été.

«David Beckham m’a brièvement envoyé un message pour me souhaiter le meilleur, a expliqué l'ancien joueur du Borussia Dortmund pour l'agence de presse PA. C’est l’un de ces mouvements où tout le monde a sa contribution de l’extérieur, donc vous entendez beaucoup de choses et des conseils, je suis assez bon pour filtrer le bon du mauvais, jusqu’à présent, cela a été vraiment positif de la part des ex-joueurs . Je vais essayer de prendre cela en compte et à un moment donné peut-être entrer en contact avec eux et voir comment ils se sont adaptés à la vie en Espagne», a conclu l'international anglais.