Real Madrid – Atletico Madrid (1-1) : Le Real et l'Atletico se neutralisent au Bernabeu

Après 75 minutes très poussives, le Real et l'Atletico se sont réveillés trop tard pour espérer éviter un nul qui n'arrange personne. Résumé.

Le deuxième contre le quatrième de Liga, un derby madrilène toujours chaud entre la classe du Real et la hargne de l'Atletico, un confrontation de style entre Carlo Ancelotti et Diego Simeone. Il y avait tout dans ce match pour nous offrir une rencontre de folie à enjeux multiples. Mais on n'aura rien eu de tout cela, ou seulement dans le dernier quart d'heure. Résultat : un nul qui n'arrange personne mais qui retranscris bien la prestation des deux équipes.

Real Madrid vs Carrasco dans un mi-temps poussive

Après plusieurs minutes de toisement, c'est le Real qui allume la première mèche. Trouvé entre les lignes par Dani Carvajal, Marco Asensio décoche une frappe flottante que Jan Oblak repousse difficilement (9e). Deux minutes plus tard, sur un centre fuyant d'Eder Militão, Karim Benzema surgit entre les défenseurs mais ne parvient pas à cadrer sa reprise. Écarté sur le côté droit par Asensio, Fede Valverde arme un centre tendu que Benzema reprend de volée au-dessus du but (18e).

Trouvé entre les lignes par Valverde, Dani Ceballos profite d'un marquage trop laxiste pour déclencher une frappe trop croisée (25e). Dominants dans le jeu, les Merengue manquent toutefois de mordant et d'efficacité. À l'image d'un Vinícius Jr particulièrement invisible. Il faut attendre la 33ème minute pour voir le Brésilien se mettre en action et permettre à Asensio de tenter sa chance de loin, sans parvenir à cadrer. Ce sera la dernière opportunité de la mi-temps pour le Real

Côté Colchoneros, il ne se passe strictement rien. Un homme se distingue mais il est bien le seul : Yannick Carrasco. C'est en effet par le Belge qu'arrivent les seules opportunités de l'Atleti. Mais ni son coup-franc rentrant (8e) ni son centre-tir bien repoussé par Thibaut Courtois (21e) ne sont suffisamment dangereux. À la 28ème, l'ailier passe tout près d'ouvrir le score : sur un corner rentrant du Belge, Nahuel Molina devance Courtois et sauve le ballon qui se dirigeait droit dans le but.

Une deuxième période encore plus endormie

La seconde mi-temps commence comme la première : pas de rythme, peu d'envie et aucune créativité. Les occasions sont à l'image de la prestation, peu inspirées. À la suite d'une belle infiltration sur le côté de la défense, Vinícius trouve Benzema dans le rectangle mais le Français ne parvient pas à redresser le centre du Brésilien (50e). Trouvé dans le rectangle par Benzema, Valverde s'infiltre dans la défense colchonera mais dévisse complètement sa frappe (52e).

À partir de l'heure de jeu, c'est l'Atletico qui va se mettre en évidence. Trouvé en retrait par Carrasco (encore lui), Antoine Griezmann décoche une frappe qui échoue juste à côté du poteau (61e). Trois minutes plus tard, Angel Correa est exclu pour un coup de coude relativement léger sur Antonio Rüdiger. Pendant dix minutes, le rythme va encore chuter. Avant de redécoller dans le final.

Un dernier quart d'heure de folie

Ce sont les Merengue qui relancent les débats, mais manquent d'efficacité. Trouvé à l'entrée du rectangle par Vinícius, Eduardo Camavinga expédie sa frappe en un temps largement au-dessus du but (75e). D'efficacité il en sera, à l'inverse, question dans le camp colchonero : sur un coup-franc lointain de Griezmann, José Maria Gimenez surmonte la défense et prolonge le ballon dans le petit filet de Courtois (78e). L'Atletico ouvre la marque sur sa seule possibilité de la seconde mi-temps et plonge le Bernabeu dans un silence lourd.

Mais le Real n'a pas dit son dernier mot et montre enfin son vrai visage. Trop esseulé aux 30m, Aurélien Tchouaméni décoche une frappe puissante bien boxée par Oblak (84e). Dans la minute qui suit, Camavinga, trouvé par Luka Modric dans le rectangle, force Oblak à la parade. Sur le corner, le Croate dépose le ballon sur la tête du jeune Álvaro qui marque son premier but sur la deuxième montée au jeu de sa carrière et offre l'égalisation à la Casa Blanca.

Les Merengue tenteront même de prendre les devants mais ni Benzema (87e) ni Tchouaméni (88e) ne parviennent à tromper Oblak. Le derby madrilène accouche donc d'un match nul qui n'arrange personne. D'un côté, le Real de Carlo Ancelotti laisse encore des points en route et offre au Barça la possibilité de prendre 10 points d'avance en tête de la Liga. De l'autre, l'Atletico de Diego Simeone reste derrière la Real Sociedad et pourrait même être relégué à 4 points des Basques et leur troisième place.