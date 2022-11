Real Madrid : Ancelotti donne des nouvelles de Benzema avant le match contre le Celtic

Gêné par une blessure à la cuisse depuis le début de saison, Karim Benzema pourrait faire son retour mercredi en Ligue des Champions.

Récemment lauréat du Ballon d’Or 2022 pour sa fantastique saison passée, Karim Benzema est un peu plus à la peine dans cet exercice 2022-2023. Touché à la cuisse, l’international français (97 sélections, 37 buts) n’a plus enchaîné quatre matches consécutifs depuis début septembre, un constat inquiétant à trois semaines des débuts de l’équipe de France en Coupe du Monde face à l’Australie.

Benzema pourrait revenir mercredi

Mais ce mardi, Carlo Ancelotti s’est montré plutôt rassurant quant à l’état de forme de l’attaquant de 34 ans, qui a manqué les trois dernières rencontres des Merengues. En conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid a évoqué le retour de son buteur, qui pourrait se faire dès mercredi face au Celtic Glasgow. « Je ne crois pas que Tchouaméni sera disponible. Benzema s’entraîne, s’il a de bonnes sensations, il sera dans le groupe, a-t-il expliqué. À partir de cela il faudra choisir s’il débute ou s’il joue une partie du match. Cela dépendra de ses sensations pendant l’entraînement », a-t-il expliqué.

Benzema n’a pas encore marqué en C1 cette saison

Un retour ce mercredi serait de bon augure pour Benzema et les Bleus. La Coupe du Monde est plus proche que jamais et il ne reste que trois matches au Nueve pour reprendre le rythme de la compétition avant la grande échéance. S’il est en état de jouer, il aura sans doute à cœur de briller face aux Écossais. Alors qu’il avait terminé la dernière campagne de Ligue des Champions en tête du classement des buteurs (15 réalisations), l’ancien Lyonnais n’a toujours pas marqué dans la compétition reine cette saison (en trois matches disputés). Il tâchera par ailleurs d’aider ses coéquipiers à sécuriser la première place du groupe F, mise en danger depuis la défaite face au RB Leipzig la semaine passée.