Real - Isco blessé et forfait pour le derby contre l'Atlético

Le madrilène, qui s'était plaint de son temps de jeu, n'a pas fini la séance d'entraînement de ce vendredi avec le Real, touché à une épaule.

Le Real Madrid ne pourra pas compter sur Isco pour le derby ce samedi au Wanda Metropolitano (16h15). Le madrilène a débuté la session d'entraînement ce vendredi, sans pouvoir aller au bout en raison d'un problème à une épaule.

Une blessure qui l'empêchera de jouer contre l'Atlético. Un problème sportif relatif pour Santiago Solari, au vu du peu de temps de jeu donné à l'Espagnol ces dernières semaines. Ce jeudi, le joueur avait d'ailleurs fait part de son mal être sur les réseaux sociaux, estimant ne pas se voir offrir "les mêmes opportunités" que ses coéquipiers.

Solari, venu en conférence de presse à l'issue de la séance, s'est exprimé sur son joueur: "Il a stoppé sa séance avec des douleurs à l'épaule. Nous verrons en cours de journée. Si je pense qu'il n'a pas les mêmes opportunités que ses coéquipiers ? Le footballeur pro se donne à 100% pour être prêt pour l'équipe."

L'entraîneur des Merengue est également revenu sur la rivalité entre les deux clubs, et notamment sur les cas d'Alvaro Morata et Thibaut Courtois, passés par les deux clubs. "Morata qui pourrait célébrer un but contre le Real ? Le respect du rival n'est pas lié à l'expression de ses sentiments", a-t-il estimé avant d'ajouter que la pression sur les épaules de son gardien ne pouvait être que positive. "La pression est toujours stimulante pour les footballeurs professionnels".