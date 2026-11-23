Comment regarder RB Leipzig - Lens avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Consultez son site Internet ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Le RB Leipzig reçoit Lens à la Red Bull Arena pour un match de Ligue des champions entre deux équipes encore en quête de stabilité sur la scène européenne.

Leipzig aborde la rencontre en meilleure forme. L’équipe de Martin Demichelis a remporté trois de ses cinq derniers matches. Son dernier résultat, une victoire 5-1 contre l’Union Berlin en Bundesliga, a montré à quel point son attaque pouvait être redoutable.

La défense s’est montrée moins convaincante. Leipzig a encaissé 11 buts sur cette période, et sa défaite 3-2 à domicile contre Manchester City plus tôt ce mois-ci a montré à quelle vitesse il pouvait être mis en difficulté.

Lens arrive en Saxe avec ses propres problèmes. L’équipe de Didier Digard n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, et la défaite 9-1 contre Côme dans cette compétition pèse encore sur elle.

Quelques signes de reprise sont apparus ce week-end : le nul 1-1 contre Toulouse en Ligue 1 a mis fin à une série de trois défaites consécutives. Lens n’a toutefois marqué que cinq buts lors de ses cinq derniers matches, ce qui rend sa tâche à Leipzig particulièrement difficile.

Les deux clubs occupent le bas du classement de la Ligue des champions, et les points sont donc importants pour chacun. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match.

Les informations officielles sur la diffusion de RB Leipzig - Lens, notamment la chaîne TV et les options de streaming, ne sont pas disponibles pour le moment. Cette rubrique sera mise à jour une fois les détenteurs des droits confirmés.

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