Comment regarder Rayo Vallecano - Valence avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 13 21 nov. 2026 - 10:15 Campo de Futbol de Vallecas

Le Rayo Vallecano reçoit Valence au Campo de Futbol de Vallecas, à Madrid, pour un match de Liga aux enjeux importants aux deux extrémités du classement.

Le Rayo aborde cette rencontre avec des résultats contrastés. L’équipe de Benat San Jose reste sur une défaite 1-0 contre la Real Sociedad, après une nette victoire 3-0 face au Celta Vigo. Quatorzième au classement, elle voudra éviter de reculer avant que l’écart avec les trois derniers ne se réduise.

Valence arrive sous pression. L’équipe de Javier Aguirre occupe la 19e place de Liga et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat. La défaite 3-0 sur le terrain du Real Madrid le week-end dernier n’a guère renforcé la confiance, même si la victoire 6-0 contre Tavernes de la Valldigna en Coupe du Roi, le 10 novembre, a apporté un peu de répit.

La liste des blessés est longue à Valence. Aguirre doit se passer de six joueurs, tandis que Jose Gaya est suspendu, ce qui réduit ses options à plusieurs postes.

Le Rayo doit lui aussi composer avec des absences. Emil Audero devrait débuter dans le but, derrière une défense à quatre comprenant Adria Pedrosa et Andrei Ratiu.

Ces deux équipes se sont affrontées quatre fois au cours des deux dernières saisons sans qu’aucune ne parvienne à s’imposer à l’extérieur. Leurs confrontations laissent présager un match serré.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Rayo Vallecano - Valence en direct.

Les options de diffusion à la télévision et en streaming pour Rayo Vallecano - Valence figurent ci-dessous. Les spectateurs situés hors de leur région d’origine peuvent accéder au match avec ExpressVPN.

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