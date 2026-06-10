Luis de la Fuente, sélectionneur de l’équipe d’Espagne, a tranché la polémique sur le poste de gardien de but avant le coup d’envoi de l’aventure de « La Roja » à la Coupe du monde 2026 : il a désigné le gardien qui défendra les buts de la sélection durant la compétition.

Selon le journal catalan « Sport », Unai Simón sera le gardien titulaire, tandis que David Raya et Juan García occuperont les rôles de doublures.

Cette décision intervient après une vive concurrence entre les trois gardiens, notamment grâce aux performances exceptionnelles de Raya avec Arsenal la saison dernière et aux brillantes prestations du jeune Juan García avec Barcelone.

Cette décision, prise avant la rencontre face au Cap-Vert qui lancera le parcours des champions en titre, confirme la confiance accordée à Simon dans les grands rendez-vous internationaux.

Parallèlement, le sélectionneur a enregistré le retour à l’entraînement collectif de Lamine Yamal et Nico Williams, récemment remis de leurs pépins physiques.

Selon le protocole établi par le staff, Yamal sera intégré progressivement au groupe durant la phase de groupes, après avoir soigné sa blessure aux ischio-jambiers. Il devrait jouer quelques minutes contre le Cap-Vert avant d’augmenter sa charge physique face à l’Arabie saoudite.

De la Fuente envisage par ailleurs de conserver le même onze que celui aligné face au Pérou, tout en réfléchissant encore à son choix entre Dani Olmo et Alex Baena en attaque.

La sélection peut aussi s’appuyer sur la forme éclatante de Mikel Oyarzabal, auteur de six buts lors de ses six dernières sorties internationales, et désormais l’un des atouts offensifs majeurs de la Roja à l’aube du tournoi.

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