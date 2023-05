Rashford sauve une légende de Manchester United de la faillite

Marcus Rashford a une fois de plus montré son grand cœur en offrant son aide à la légende de United, Wes Brown

L'attaquant mancunien Marcus Rashford a une fois de plus montré son grand cœur en offrant son aide à la légende de United, Wes Brown, quelques jours après qu'il ait été déclaré en faillite par la Haute Cour.

Brown a fait partie de l'effectif de Man Utd de 1996 à 2011 et a joué plus de 350 matches pour le club d'Old Trafford au cours de cette longue période. Il a notamment fait partie de l'équipe triplement victorieuse de la saison 1998/99, qui est restée dans les mémoires comme l'une des meilleures que l'Angleterre ait jamais produites.

Malgré ces hauts faits sur le terrain, Brown, qui a également joué pour Sunderland, Blackburn Rovers et les Kerala Blasters, équipe de Super League indienne, a connu une période plus difficile

Il a été déclaré en faillite après s'être lourdement endetté auprès de HRMC, mais Rashford est l'une des stars de Man Utd à s'être mobilisée pour aider un joueur qui avait quitté le club au moment de ses débuts en 2015.

Le Mirror rapporte que Rashford aide Brown en lui offrant des "taux de copains" sur ce qui est décrit comme une propriété "de luxe".

Comment Wes Brown s'est-il endetté ?

Il a été rapporté que des transactions immobilières ratées ont laissé Brown, qui gagnait autrefois 50 000 £ par semaine à Manchester United, dans une situation d'endettement important.

En outre, une source anonyme a déclaré au journal The Star : "On pourrait croire que Wes Brown gagnait 50 000 livres par semaine à Manchester United : "Il peut sembler que Wes gagnait beaucoup d'argent - c'est le cas pour la plupart des gens - mais le problème, c'est qu'il essayait aussi de suivre le style de vie de ses coéquipiers qui gagnaient cinq ou six fois plus que lui.

"La plupart de son argent a disparu dans de mauvaises transactions immobilières. Il a surpayé la ferme dans laquelle [sa femme] Leanne [Wassell] vit. Il a dépensé quelque chose comme 6 ou 7 millions de livres pour l'acheter. Ils ont essayé de la vendre mais n'y sont pas parvenus, même après avoir ramené le prix à 4,75 millions de livres.

"Tout l'argent restant est immobilisé dans la ferme. Une de leurs propriétés précédentes était cotée à 4,5 millions de livres, mais a mis sept ans à se vendre, pour finalement atteindre 2,4 millions de livres, soit presque la moitié du prix.

L'avenir de Rashford, quant à lui, est incertain, le meilleur buteur de Man Utd étant en négociations contractuelles pour prolonger son séjour à Old Trafford. Son contrat actuel expire en 2024.