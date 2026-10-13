Le Brésilien Raphinha, ailier du Barça, a adopté une position différente de celle de plusieurs stars du football de son pays, en exprimant son soutien au rôle de l'État dans la garantie des droits fondamentaux, au premier rang desquels la santé et l'éducation, à un moment où la polarisation politique s'intensifie au Brésil à l'approche de l'élection présidentielle.

Raphinha a partagé sur ses comptes de réseaux sociaux des vidéos de l'avocate Gabriela Prioli, dans lesquelles elle défend les droits sociaux et les droits des travailleurs, une prise de position qui reflète son intérêt pour la situation intérieure de son pays et qui s'inscrit dans le prolongement de positions antérieures, lorsqu'il avait condamné la tentative de coup d'État liée à l'ancien président Jair Bolsonaro, et qu'il avait également mis en lumière la question des féminicides.

La position de l'ailier du Barça contraste avec le soutien apporté par plusieurs stars du football brésilien au courant de droite associé à la famille Bolsonaro, parmi lesquelles Ronaldinho, Dani Alves, Neymar, Rivaldo et Romário, selon le journal « Sport », qui a précisé qu'Alves avait annoncé son soutien à Flávio Bolsonaro dans un message publié sur « Instagram ».

Raphinha est originaire du quartier défavorisé de Restinga, à Porto Alegre, et il a déjà participé à des initiatives caritatives en faveur de sa communauté locale, ce qui s'accorde avec son intérêt pour les questions sociales et les catégories les plus démunies au Brésil.