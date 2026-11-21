Partager Suivez GOAL sur Google

Raphinha retrouve la Liga dans une situation plus difficile que celle qui était la sienne avant son départ, tandis que Vinicius Junior revient avec un meilleur moral qu'au moment de partir. Un contraste qui reflète la diversité des sentiments des joueurs envers leurs clubs et leurs sélections nationales, des sentiments qui évoluent au gré des périodes et des circonstances.

Publicité

Selon le quotidien espagnol « AS », Raphinha constitue un cas à part au Brésil : une partie des supporters ne le considère pas comme l'un des leurs, lui qui a quitté le pays à 18 ans sans être passé par le centre de formation d'un grand club.

Raphinha a grandi dans le quartier pauvre de Restinga, à Porto Alegre, sans jamais jouer pour l'Internacional ou le Grêmio. Il s'est forgé sur les terrains des quartiers populaires, où l'on joue au football dans des conditions rudes, sur des terrains en terre, faute de moyens financiers, au point que les joueurs n'ont même pas de quoi s'acheter une tenue de sport.

Sur ces terrains, la seule façon de distinguer les deux équipes était que l'une d'elles retire ses maillots. Raphinha a ensuite réussi à rejoindre Avaí, d'où il s'est envolé pour le Portugal.

Avant son arrivée au Barça, Raphinha n'était qu'un joueur brésilien parmi des centaines d'autres, réduits à une sorte de marchandise sur le marché des transferts avant de disparaître de la mémoire du football.

Publicité Publicité

Aujourd'hui, il est devenu l'un des leaders du Barça, et le sélectionneur Carlo Ancelotti lui a confié un rôle de cadre au sein de la sélection brésilienne. Cela ne l'a toutefois pas empêché d'essuyer des critiques dans son pays en raison de ses déclarations après la prolongation de son contrat avec le club catalan.

Related Topics

Son expulsion lors du match de Singapour n'était pas forcément un simple incident isolé, d'autant qu'elle est survenue quelques jours seulement après une conférence de presse éprouvante, au cours de laquelle il a subi une forte pression.

À l'inverse, la situation de Vinicius Junior est tout autre. Bien qu'il ait quitté le Brésil très jeune, le Real Madrid l'ayant recruté tôt dans le cadre de ses plans d'avenir, il était déjà un nom connu dans son pays avant son départ.

Publicité

De plus, Vinicius est issu du centre de formation de Flamengo, l'un des clubs les plus populaires, au rayonnement mondial, ce qui lui confère un statut différent auprès des supporters brésiliens.

La star du Real Madrid est appréciée par une grande partie du public, mais elle n'atteint pas le statut de légende et ne jouit pas de la même aura que Neymar, qui n'a pas réussi à mener le Brésil au titre mondial, mais qui a offert aux supporters beaucoup de joie et d'espoir.

Publicité

Comme de nombreux joueurs depuis 2002, Vinicius paie les échecs à répétition de la sélection brésilienne. Sa volonté de représenter son pays et les bons moments qu'il a offerts lors des deux matchs de Singapour sont salués par les supporters, mais le Brésil, quintuple champion du monde, attend davantage de lui.

Vinicius a fait des efforts pour rectifier le tir et surmonter les critiques dont il a fait l'objet, mais il n'est plus au centre de l'attention, tant la déception des supporters brésiliens face au déclin des résultats de leur sélection est profonde.

Publicité

Les supporters se passionnent désormais davantage pour ce qui se passe au niveau des clubs : Flamengo se rapproche du titre de champion, tandis que Corinthians, le Grêmio et l'Internacional sont sérieusement menacés de relégation.

En revanche, les matchs amicaux que dispute le Brésil en Asie ne suscitent pas le même intérêt, d'autant qu'ils apparaissent aux yeux des supporters comme de simples rencontres commerciales destinées à générer des revenus, davantage un fardeau qu'un rendez-vous footballistique attendu.

Publicité

Car les supporters brésiliens n'ont aujourd'hui qu'un seul objectif en tête : remporter la Coupe du monde pour la sixième fois et décrocher enfin cette sixième étoile tant attendue.