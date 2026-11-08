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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Raphinha répond à l'appel des supporters du Barça et une motivation particulière pour Yamal et Pedri

Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
Raphinha
L. Yamal
Pedri
Espagne

Le Barça se prépare à disputer une rencontre de très haut niveau face à son hôte l'Atlético Madrid, ce dimanche soir, au stade Metropolitano, dans le choc de la 12e journée de la Liga.

Le journal Mundo Deportivo a indiqué que la délégation barcelonaise est arrivée à l'hôtel Hilton de Madrid, où les joueurs prendront leur déjeuner et bénéficieront d'un temps de repos jusqu'à l'heure du match.

Près de 50 supporters ont accueilli l'équipe première du Barça, et Lamine Yamal et Pedri figuraient parmi les joueurs les plus acclamés et encouragés à leur descente du bus.

Les supporters étaient présents, vêtus de maillots du Barcelone et d'autres de la sélection espagnole, et Raphinha a été le seul joueur à s'arrêter pour échanger avec eux et répondre à leurs demandes.

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08 nov. 2026

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La star brésilienne a consacré au moins 5 minutes à prendre des photos souvenirs et à signer des autographes pour tous les supporters qui le lui ont demandé, apposant également sa signature sur des maillots du Barcelone et de la sélection brésilienne.

Ce sera le dernier match de Raphinha sous le maillot du Barça avant de rejoindre la sélection de son pays lors de la prochaine trêve internationale.

Le Barça est en tête du classement de la Liga avec 30 points, à la différence de buts devant son rival traditionnel le Real Madrid, tandis que l'Atlético Madrid compte 28 points à la troisième place.

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