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Le Brésilien Raphinha, star du Barça, se trouve à Singapour pour y disputer deux matches amicaux avec la sélection de son pays, avant de terminer le mois en cours en voyageant en Azerbaïdjan et à La Corogne, avec le Barça.

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Le quotidien Mundo Deportivo rapporte que Raphinha ne porte ni chapeau ni nœud papillon comme le personnage de dessin animé Willy Fog (Le Tour du monde en 80 jours), mais qu'il a déjà largement dépassé son célèbre tour du monde en 80 jours.

Raphinha aura parcouru une distance équivalente à près de deux tours de la planète en 98 jours lorsqu'il reviendra de La Corogne, où il disputera son premier match au stade de Riazor, face au Deportivo La Corogne le 29 novembre en cours.

Depuis le 23 août dernier, lorsque le Barça a entamé son parcours en Liga face à Elche, Raphinha a déjà parcouru une distance totale de 76 761 kilomètres lors de ses déplacements pour disputer les matchs de son club et de la sélection du Brésil.

La distance minimale possible pour faire le tour du monde le long de l'équateur est de 40 075 kilomètres. Ainsi, Raphinha aura fait près de deux fois le tour du monde en un peu plus de trois mois, dans un contexte de fatigue physique que ces déplacements occasionnent à un joueur qui ne connaît qu'une seule façon de faire : tout donner sur le terrain.

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Les trois blessures musculaires dont Raphinha a souffert lors de ses trois dernières participations avec la sélection du Brésil ont suscité une certaine inquiétude et ont abouti à un accord avec l'entraîneur Carlo Ancelotti pour rationaliser le nombre de minutes qu'il dispute en match.

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Fin septembre, après avoir parcouru une distance de 18 350 kilomètres et disputé deux matchs amicaux en Australie, Raphinha a souffert d'un œdème musculaire à la cuisse droite.

Raphinha n'est revenu sur les terrains que deux semaines plus tard, lors de la rencontre face au Real Betis, puis s'est contenté de disputer une heure face au Paris Saint-Germain, après avoir évité, une semaine plus tôt, un déplacement de 4 468 kilomètres pour participer au match qui s'est tenu à Istanbul face à Galatasaray.

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Désormais, à peine 5 jours après son retour de Singapour, il s'envolera vers l'Azerbaïdjan avec le Barça pour disputer un match de Ligue des champions, malgré la fatigue du voyage et le décalage horaire que cela implique. La distance supplémentaire qu'il parcourra s'élève à 7 916 kilomètres.

Après son arrivée, un autre déplacement de 2 170 kilomètres l'attend jusqu'à La Corogne. Et malgré tous ces déplacements, Raphinha a déjà réussi à inscrire 19 buts sous le maillot du Barça au cours de la saison en cours.

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Tous les déplacements de Raphinha

- 23 août : Barcelone – Elche : 530 kilomètres.

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- 23 août : Elche – Barcelone : 530 kilomètres.

- 5 septembre : Barcelone – Valence : 348 kilomètres.

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- 6 septembre : Valence – Barcelone : 348 kilomètres.

- 12 septembre : Barcelone – Valence : 348 kilomètres.

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- 13 septembre : Valence – Barcelone : 348 kilomètres.

- 19 septembre : Barcelone – Séville : 993 kilomètres.

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- 19 septembre : Séville – Barcelone : 993 kilomètres.

- 21 septembre : Barcelone – Townsville : 15 873 kilomètres.

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- 26 septembre : Townsville – Melbourne : 2 477 kilomètres.

- 30 septembre : Melbourne – Barcelone : 16 827 kilomètres.

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- 16 octobre : Barcelone – Séville : 993 kilomètres.

- 18 octobre : Séville – Barcelone : 993 kilomètres.

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- 19 octobre : Barcelone – Paris : 1 038 kilomètres.

- 20 octobre : Paris – Barcelone : 1 038 kilomètres.

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- 8 novembre : Barcelone – Madrid : 626 kilomètres.

- 8 novembre : Madrid – Barcelone : 626 kilomètres.

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- 11 novembre : Barcelone – Singapour : 10 873 kilomètres.

- 18 novembre : Singapour – Barcelone : 10 873 kilomètres.

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- 23 novembre : Barcelone – Bakou : 3 958 kilomètres.

- 25 novembre : Bakou – Barcelone : 3 958 kilomètres.

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- 28 novembre : Barcelone – La Corogne : 1 085 kilomètres.

- 29 novembre : La Corogne – Barcelone : 1 085 kilomètres.

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Total des déplacements pour les matchs du Barça : 19 838 kilomètres.

Total des déplacements pour les matchs du Brésil : 53 923 kilomètres.

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Total des déplacements du Barça et du Brésil : 76 761 kilomètres.