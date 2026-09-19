Le Brésilien Raphinha, capitaine du Barça, a poursuivi sa forme étincelante en Liga, en inscrivant le but de l'égalisation face au FC Séville au stade Ramón Sánchez Pizjuán, permettant à son équipe de répondre rapidement à l'ouverture du score des locaux et renforçant sa place en tête du classement des buteurs de la compétition.

Le FC Séville avait ouvert le score à la 19e minute par l'intermédiaire de Youssef Fofana, mais le Barça n'a pas attendu plus de trois minutes pour égaliser, après qu'Andreas Christensen eut détecté l'appel de Raphinha et lui eut adressé une passe en profondeur parfaite dans la surface de réparation.

L'attaquant brésilien s'est lancé avec le ballon et a habilement dépassé le défenseur sévillan Sangante, avant de le glisser tout en douceur dans les filets du gardien sorti à sa rencontre, inscrivant le but de l'égalisation (1-1), une nouvelle séquence qui confirme son influence décisive avec le Barça.

Avec ce but, Raphinha porte son total à 10 buts lors de ses sept premiers matches de Liga, prenant le large en tête du classement des buteurs avec trois buts d'avance sur son poursuivant le plus proche, et confirmant le départ exceptionnel qu'il réalise cette saison.

Lamine Yamal occupe la deuxième place avec 7 buts, à égalité avec Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, et Sergio Camello, attaquant du Rayo Vallecano.

Roberto Fernández, attaquant de l'Espanyol, occupe la cinquième place avec 6 buts, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang, Yasser Zabiri et Ante Budimir comptent chacun 5 buts.