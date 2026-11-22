Partager Suivez GOAL sur Google

Raphinha, capitaine du FC Barcelone, a joué un rôle clé sur le deuxième but de son équipe face à Villarreal, lors d'un match conclu par une remontada spectaculaire des Catalans. Le Brésilien a fourni un effort exceptionnel au début de l'action, bien que son nom n'apparaisse ni parmi les buteurs ni parmi les passeurs décisifs.

Publicité

Le Barça a réussi à transformer un retard de deux buts face à Villarreal en victoire 3-2, ce dimanche, au Camp Nou. Les locaux avaient pourtant rapidement pris les devants grâce à Tajon Buchanan et Tani Oluwaseyi, avant que le club catalan n'entame son retour en seconde période sur un but de Gerard Martín. Fermín López a ensuite égalisé, puis la remontada a été parachevée par un but contre son camp de Pau Navarro.

Si Fermín López a inscrit le deuxième but barcelonais sur une passe décisive de Lamine Yamal, le début de l'action a été marqué par une intervention importante de Raphinha, qui a démontré toute sa valeur au sein de l'équipe, non seulement par ses qualités offensives, mais aussi par son esprit combatif et sa disposition à revenir défendre pour aider ses coéquipiers, selon le quotidien « Marca ».

L'action est partie d'une perte de balle de Pedri au milieu de terrain, offrant à Villarreal l'occasion de lancer une contre-attaque rapide en profitant des espaces apparus dans la défense barcelonaise. Mais Raphinha a réagi très vite et a décidé de revenir à toute vitesse pour stopper le danger avant que l'adversaire n'atteigne les zones de vérité.

Le capitaine du Barça a fait preuve d'une grande vivacité pour gérer la situation : après avoir dépassé plusieurs joueurs de Villarreal, il est parvenu à récupérer le ballon près du poteau de corner, mettant fin à la contre-attaque adverse et offrant à son équipe une nouvelle occasion de passer de la défense à l'attaque.

Publicité Publicité

Mais le rôle de Raphinha ne s'est pas arrêté à cette récupération. Il a poursuivi sa course vers l'avant et a participé à la construction d'une contre-attaque rapide du Barça, en distribuant le ballon à ses coéquipiers de manière à faire progresser l'équipe vers la surface de réparation de Villarreal, avant de servir finalement Lamine Yamal, qui a délivré la passe décisive.

Related Topics

Lamine Yamal a ensuite adressé sa passe à Fermín López, qui n'a pas hésité à saisir l'occasion pour envoyer le ballon au fond des filets et inscrire le deuxième but du Barça, dans une action qui a reflété le travail collectif de l'équipe et montré que les attaques réussies ne commencent pas toujours par le joueur qui apporte la touche finale ou la passe décisive.

Cette action a mis en lumière le rôle de leader qu'occupe Raphinha au Barça, après que l'entraîneur Hansi Flick l'a désigné capitaine en début de saison. Une décision intervenue dans une période marquée par certains changements et des absences importantes dans le vestiaire, le Brésilien se voyant ainsi confier la responsabilité de guider ses coéquipiers sur le terrain comme en dehors.

Publicité

Le choix de confier le brassard à Raphinha était lié à son statut dans le vestiaire, ses coéquipiers connaissant parfaitement son influence sur l'équipe, avant même qu'il ne reçoive officiellement le brassard. Cela s'est vérifié à de nombreuses reprises, lorsqu'il a pris sur lui de motiver les joueurs et de se battre pour l'équipe.

Cette saison, le Brésilien a prouvé qu'il méritait la confiance de Flick, en devenant l'un des éléments majeurs sur lesquels s'appuie le technicien allemand, grâce à sa capacité à peser sur le plan offensif, mais aussi à l'important effort physique qu'il fournit dans le pressing, la récupération du ballon et le soutien à la ligne arrière.

Publicité

L'action du deuxième but face à Villarreal illustre clairement cette personnalité de leader. Raphinha ne s'est pas contenté de regarder la contre-attaque adverse ni d'attendre l'intervention de ses coéquipiers : il a effectué un long repli pour récupérer le ballon, puis a poursuivi sa course pour participer à l'action qui s'est conclue par un but important pour le Barça.

Si les projecteurs se sont braqués sur Fermín López, auteur du but, et Lamine Yamal, passeur décisif, le travail de Raphinha au début de l'action mérite lui aussi d'être salué, son intervention ayant constitué le tournant qui a permis au Barça d'inscrire le deuxième but et de poursuivre sa remontée face à Villarreal.