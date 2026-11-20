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Raphinha, star du FC Barcelone et de la sélection brésilienne, traverse une période agitée sur fond de polémique autour de ses apparitions internationales, après avoir essuyé des critiques divergentes en Espagne et au Brésil pour sa gestion de ses engagements avec son club et sa sélection.

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Selon le quotidien espagnol « Sport », Raphinha est agacé par les critiques dont il fait l'objet des deux côtés, estimant que la polémique qui l'entoure ne repose sur aucune logique et ne vise qu'à provoquer une crise inutile.

Du côté de Barcelone, certains reprochent à Raphinha son imprudence, lui qui accepte sans broncher les convocations de la sélection brésilienne pour disputer des matchs amicaux, tandis qu'au Brésil, il essuie les critiques inverses : certains lui reprochent d'accorder plus d'importance au Barça qu'à son pays.

L'ailier brésilien estime que ces critiques font abstraction de sa capacité à prendre les décisions qu'il juge appropriées dans l'intérêt du club et de la sélection, mais aussi dans son propre intérêt. Il se dit agacé que les deux camps le traitent comme s'il était incapable de déterminer ce qui est le mieux pour toutes les parties.

Raphinha a conscience que ses récentes blessures sont survenues sous le maillot de la Seleção, ce qui inquiète le Barça, mais il n'y voit qu'une simple coïncidence, assurant que ces blessures auraient tout aussi bien pu se produire avec le maillot du club catalan qu'avec celui de la sélection brésilienne.

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La star du Barça juge incompréhensible d'être ainsi critiquée des deux côtés, d'autant qu'il a tout donné pour le club comme pour la sélection, sans ménager ses efforts au service des deux équipes.

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Raphinha compte donc s'exprimer publiquement dans les prochains jours afin d'expliquer son point de vue et d'exprimer son rejet des critiques qui le visent, dans le but de mettre fin à la polémique.

Le joueur brésilien estime que l'ampleur de la crise suscitée autour de lui est exagérée et injuste, ce qui le pousse à sortir du silence et à défendre sa position face aux critiques contradictoires en Espagne et au Brésil.

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L'arme numéro un de Flick

Raphinha s'est imposé comme l'un des éléments offensifs les plus en vue du Barça ces dernières années, après avoir réussi à asseoir sa place au sein de l'équipe grâce à ses qualités techniques et à la diversité de ses rôles offensifs, sans oublier sa personnalité de leader sur le terrain.

L'importance du Brésilien ne se limite pas à ses buts et aux occasions qu'il crée : elle s'étend aussi à sa capacité à peser sur le rendement de l'équipe lors des grands rendez-vous, ce qui en fait l'un des noms sur lesquels le staff technique s'appuie dans toutes les compétitions.

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Cette saison, le rôle offensif de Raphinha a connu une évolution notable, Hansi Flick l'ayant utilisé en avant-centre, un changement qui s'est traduit positivement dans ses statistiques de buteur.

Le joueur a inscrit 19 buts et délivré 3 passes décisives, confirmant sa capacité à apporter des solutions offensives différentes, loin du poste d'ailier qu'il avait l'habitude d'occuper.

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Le joueur a également traversé une année compliquée sur le plan physique, souffrant de blessures musculaires à répétition, la plus marquante étant une blessure aux ischio-jambiers lors d'un match amical contre la France en mars, qui l'a privé des deux confrontations du Barça face à l'Atlético de Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions.

Ses soucis ne se sont pas arrêtés là, puisqu'il a contracté une autre blessure musculaire lors de sa participation à la Coupe du monde, avant de rechuter en septembre dernier.

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Par ailleurs, Raphinha a subi en octobre dernier une petite opération à l'oreille gauche pour retirer un kyste qui lui causait des douleurs répétées, après avoir reçu un coup à la tête au début du même mois. Le joueur a rapidement repris l'entraînement et la compétition, en portant un bandage de protection sur la zone touchée.

Ces développements interviennent alors que Raphinha continue de tenir un rôle important dans le projet du Barça, après avoir prolongé son contrat avec le club pour deux années supplémentaires, les deux parties confirmant ainsi leur volonté de poursuivre leur collaboration à l'avenir.