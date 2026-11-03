Raphinha après son doublé contre Aston Villa : je ne parlerai pas de football

Raphinha a refusé de parler de la victoire du Barça face à Aston Villa, malgré sa prestation remarquable ponctuée de deux buts et son trophée d'homme du match.

Raphinha a inscrit deux buts, menant le Barça vers une précieuse victoire sur Aston Villa (3-0) lors de la rencontre disputée ce mardi soir au Camp Nou, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Mais la star brésilienne a fait abstraction du succès de son équipe, préférant adresser un message émouvant à la famille du défunt Jesús de Miguel, joueur de Tenerife, qui s'est éteint quelques heures plus tôt.

Le capitaine catalan est apparu profondément touché lors de son intervention au micro de « Movistar » à l'issue de la rencontre, soulignant que les circonstances ne permettaient pas de se concentrer sur le football ni de célébrer la victoire, au vu du drame qui a frappé la famille du football espagnol.

Raphinha a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca » : « Je n'ai pas envie de parler de football. Je veux adresser tout mon soutien et toute ma force à la famille de Jesús, et lui souhaiter de reposer en paix. Aujourd'hui n'est pas un jour propice pour parler de football. »

La star brésilienne a ajouté, évoquant la difficulté de disputer la rencontre après avoir appris la nouvelle du décès : « Cela peut arriver à n'importe qui. C'est extrêmement cruel, surtout après avoir appris la nouvelle. Il est difficile de se présenter pour disputer un match dans de telles circonstances, car cela peut vous arriver, ou arriver à l'un de vos proches. Aujourd'hui n'est pas un jour propice pour parler de football. »

Raphinha avait réalisé un exploit historique en devenant le joueur brésilien le plus prolifique avec le Barça en Ligue des champions, dépassant des légendes telles que Neymar da Silva et Rivaldo.