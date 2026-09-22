Il n'est plus seulement un ailier rapide du Barça, il s'est transformé en une machine à buts qui ne s'arrête jamais. Avec un début de saison tonitruant que le Camp Nou n'avait plus connu depuis des années, le Brésilien Raphinha s'est hissé aux portes de la gloire européenne, défiant tous les pronostics et tous les géants, et se rapprochant à pas sûrs du Soulier d'or, un trophée que seules deux légendes de son pays ont su toucher dans l'histoire.

Raphinha (29 ans) vit la meilleure période de toute sa carrière. Le joueur a inscrit 12 buts en Liga jusqu'à présent, auxquels s'ajoutent deux buts en Ligue des champions face à Feyenoord, ce qui le place à la deuxième place de la course au Soulier d'or, derrière le seul Letton Eddy Okoli, qui a profité d'avoir disputé un demi-saison complète dans le championnat letton.

Ce chiffre n'est pas venu de nulle part, selon un rapport de « Mundo Deportivo ». Avec un tel départ, Raphinha est entré dans l'histoire du Barça par la grande porte, puisqu'il n'a été dépassé en nombre de buts en début de saison que par la légende Mariano Martín lors de la saison 1943/1944.

Le jeu des points : pourquoi Raphinha n'est-il pas en tête ?

Certains pourraient se demander pourquoi un joueur ayant inscrit 12 buts occupe la deuxième place. La réponse réside dans le système complexe du trophée.

Le Soulier d'or ne repose pas sur le simple nombre de buts, mais sur le coefficient de force du championnat :

Deux points par but dans les cinq grands championnats (Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne, France)

1,5 point par but dans les championnats intermédiaires

Un seul point dans les championnats moins bien classés

Par ailleurs, les championnats scandinaves et letton bénéficient d'un avantage temporaire, car plus de la moitié de leur saison est déjà écoulée, alors que la saison en Espagne n'en est qu'à ses débuts.

La carte des concurrents : des surprises partout

En regardant les autres championnats, le tableau de la concurrence cette saison semble plein de surprises :

En Italie, Donyell Malen s'impose comme l'une des surprises de la saison sous le maillot de la Roma avec 6 buts, et en Angleterre, Erling Haaland, lauréat du trophée en 2023 avec 36 buts, est en tête des buteurs avec seulement 5 buts jusqu'à présent.

En France, quatre joueurs se partagent la tête avec 4 buts chacun : Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Dembia (Brest), Gouiri (Marseille) et Sinayoko (Paris).

En Allemagne, la situation est encore plus folle, avec quatre buteurs à égalité au même total : Ibn Talab (Eintracht Francfort), Olise (Bayern Munich), Schick (Bayer Leverkusen) et Suzuki (Fribourg). Tandis que le double lauréat du titre en 2024 et 2026, Harry Kane, ne compte que 3 buts et se retrouve en bas de la liste.

Le troisième rêve brésilien

Si Raphinha parvient à conserver le titre du Soulier d'or, il entrera dans l'histoire comme le troisième Brésilien seulement à réaliser cet exploit.

Seules deux légendes l'ont précédé : le Phénomène Ronaldo Nazário, sous ce même maillot du Barça lorsqu'il inscrivit 36 buts lors de la saison 1996/1997, et le buteur Mario Jardel qui l'a remporté à deux reprises en 1999 et 2002 avec Porto et le Sporting Lisbonne.

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Plus impressionnant encore, s'il maintient son rythme de buts actuel, Raphinha terminera la saison avec un total fabuleux de 66 buts en Liga, un chiffre qui pulvériserait le record éternel détenu par Lionel Messi, qui avait inscrit 50 buts lors de la saison 2011/2012, le plus haut total de l'histoire du Soulier d'or.