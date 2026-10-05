Gonçalo Ramos a mis le feu aux poudres au sein de la sélection portugaise après avoir partagé une publication le décrivant comme « le meilleur avant-centre pur du football », quelques jours seulement après le départ controversé de Cristiano Ronaldo du rassemblement de l'équipe nationale.

L'épisode est survenu après la victoire du Portugal face à la Norvège (2-1), un match au cours duquel Ramos a poursuivi sur sa lancée après avoir eu l'occasion d'être titulaire à la place de Ronaldo lors des trois dernières rencontres, inscrivant 3 buts et délivrant une passe décisive.

Ramos a publié sur son compte Instagram des photos de ses apparitions avec le Portugal, ainsi qu'un repartage d'un message du commentateur sportif Luís Freitas Lobo, dans lequel celui-ci affirmait que l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain était « le meilleur avant-centre pur » du football portugais, et que son potentiel dépassait la seule notoriété de la marque associée à Ronaldo.

Ramos s'est contenté de repartager la publication avec la mention « statut de meilleur joueur », avant de la supprimer quelques heures plus tard, sous les critiques de plusieurs supporters de Ronaldo, qui ont vu dans cette publication un message indirect adressé à l'ancien capitaine de la sélection.

Ramos avait été appelé en sélection portugaise pour la première fois en 2022, et a depuis disputé 31 matches internationaux au cours desquels il a marqué 14 buts, mais il est resté la plupart du temps de sa carrière internationale derrière Ronaldo dans la hiérarchie des attaquants, avant d'obtenir récemment des occasions successives de s'affirmer.

De son côté, Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a salué les progrès de Ramos, assurant qu'il connaissait ses qualités depuis ses débuts avec Benfica, et que ses buts et passes décisives lors des derniers matches reflètent l'énorme progression qu'il a atteinte.

Jesus a déclaré que Ramos « progresse rapidement et continuera de s'améliorer », estimant que son niveau actuel représente un apport important pour son nouveau club, Milan, sous la direction de l'entraîneur Rúben Amorim.