Ramon : « Un retour au Real Madrid ? Je n’y pense pas. Fabregas ? À Côme, on est prêts à mourir pour ses idées. »

Jacobo Ramon, défenseur de Côme et de l’équipe nationale espagnole, évoque son présent et son avenir. Interrogé par AS, le joueur né en 2005 déclare : « Revenir au Real Madrid ? Je n’y pense pas. Nous sommes en novembre, c’est encore loin. Tout vient de commencer, nous avons encore beaucoup de choses devant nous et je ne pense qu’à ça. Au quotidien, je suis très concentré sur Côme, qui réalise une saison historique pour le club. »

Sur sa récente convocation en équipe nationale : « C’est un immense honneur, je suis très heureux. C’est une immense fierté d’être ici. Je ne m’étais pas rendu compte que j’avais été convoqué jusqu’à ce qu’Assane (Diao) m’envoie un message : au début, je n’y croyais pas. »

Sur Cesc Fabregas : « Il a cru en moi après mon départ du Real Madrid, il m’a tout expliqué et sa philosophie correspond parfaitement à mon style. Je lui en suis extrêmement reconnaissant. Il sait parler à chacun de nous. Il nous implique beaucoup, aussi bien les titulaires que les remplaçants, et ce n’est pas facile. Cesc a cru en moi et il sait parler à chacun de nous. Nous sommes tous prêts à mourir pour son idée de jeu. »

Enfin, sur Nico Paz : « C’est un joueur incroyable, il le montre en Ligue des champions et figure parmi les joueurs qui comptent le plus de buts et de passes décisives. Les gens ne voient que son apport offensif, mais il nous apporte aussi énormément sur le plan défensif. »