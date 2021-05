Raiola affirme que Mbappé et Haaland pourraient jouer ensemble

Kylian Mbappé et Erling Haaland sous le même maillot ? Tout à fait possible pour l'agent du Norvégien, Mino Raiola.

Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient être concernés par le mercato cet été. Le génie français sera à un an de la fin de son contrat au PSG, où il n'a pour l'heure pas prolongé, malgré l'optimisme affiché par la direction du club parisien.

De son côté, le Norvégien pourrait quitter le Borussia Dortmund un an et demi à peine après avoir rejoint la Bundesliga, lui qui affole la planète football et intéresse tous les plus grands clubs européens. Son agent, Mino Raiola, a d'ailleurs rencontré les dirigeants du Barça et du Real ces dernières semaines pour discuter avenir.

"Je ne sais pas, je n’ai pas étudié leurs finances, mais je pense qu’ils le peuvent, a affirmé ce dernier à AS, interrogé pour savoir si les Merengue auraient les moyens de faire venir Haaland cet été. Je pense que tout le monde peut se le permettre. Mais la question est: Madrid peut-il se permettre de ne pas acheter Haaland ?

"C’est compliqué pour Barcelone, mais pas impossible, estime en revanche l'agent. C’est le travail du manager d’un club. C’est la même chose pour les clubs que pour les joueurs. Un train passe et que faites-vous ? vous le prenez ou vous ne le prenez pas. C’est la grande question."

L'article continue ci-dessous

Raiola s'est également exprimé sur la situation de Kylian Mbappé à Paris : "Le problème pour les grands clubs est le suivant. Mbappé a encore un an de contrat. Le PSG peut faire deux choses. Soit il fait ce que le Borussia a fait avec Lewandowski il y a quelques années, ne pas le vendre et le laisser libre, ce qui est une position très courageuse, soit il le vend maintenant. Cela dépend du club, du joueur."

Enfin, il a affirmé qu'il était tout à fait envisageable de voir un jour les deux hommes évoluer côte à côte dans le même club. "L’avenir d’un footballeur ne dépend jamais d’un autre footballeur. Cela dépend de lui-même", a-t-il assuré, avant de citer plusieurs précédents plus ou moins heureux.

"Il faut savoir que Messi et Neymar peuvent coexister dans les grands clubs, ou Ronaldinho avec d’autres grands. Haaland peut-il être avec ou sans Mbappé… Les grands joueurs sont toujours ensemble."