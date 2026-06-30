Rafael van der Vaart : « Il a livré le pire match que je lui aie jamais vu jouer. »

L’analyste de la NOS, Rafael van der Vaart, se dit « extrêmement déçu » par la performance des Pays-Bas. Battus lundi soir par le Maroc aux tirs au but, les Oranje paient selon lui une stratégie défensive surprenante.

Contre le Maroc, il a surpris en alignant cinq défenseurs, puis a remplacé Tijjani Reijnders par Nathan Aké face au Mexique.

Pour Van der Vaart, l’entraîneur expérimenté a commis une erreur. « On s’en sort plutôt bien dans une poule difficile. Puis ça commence à bien marcher. Que se passe-t-il alors dans ta tête pour que tu décides de tout changer contre le Maroc ? »

« Je ne comprends vraiment pas », s’emporte Van der Vaart. Il pointe alors l’une des plus grandes incohérences des Oranje.

Il critique notamment le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong : « Frenkie a disputé aujourd’hui le pire match que je lui aie jamais vu jouer. Vraiment décevant. Mais est-ce dû au système ? »

« Je trouve que le milieu de terrain marocain est le meilleur secteur de l’équipe. Et on va l’affronter avec seulement deux joueurs ? Je n’ai pas fait d’études pour devenir entraîneur, mais ça me semble un peu maladroit. »

« Frenkie ne brille que quand on a le ballon, or aujourd’hui on ne l’a pratiquement pas eu, donc il est resté invisible. C’est pourtant notre homme… Et si Cody Gakpo a bien marqué, il n’a lui non plus presque pas touché le ballon », conclut Van der Vaart.