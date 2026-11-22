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La légende du tennis Rafael Nadal a été élue à une écrasante majorité au conseil d’administration du Real Madrid, avec 99,5 % des voix lors de l’assemblée générale extraordinaire du club. Aux côtés du président Florentino Perez, le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem s’est engagé à aider le Real Madrid à rester au sommet du sport mondial.

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Nadal élu au conseil d’administration du Real Madrid à une écrasante majorité

La légende du tennis Rafael Nadal a officiellement rejoint le conseil d’administration du Real Madrid après avoir recueilli 99,5 % des voix lors de l’assemblée générale extraordinaire du club. Organisé en présentiel et en ligne depuis le pavillon de basket de la Ciudad Real Madrid, le vote a vu 1 704 des 1 713 membres représentants soutenir sa nomination, contre quatre votes défavorables et cinq abstentions.

Nadal a reçu une ovation debout des personnes présentes lorsque sa nouvelle fonction a été entérinée conformément à l’article 46 des statuts du club. Membre d’honneur depuis 2011, l’icône espagnole participe désormais directement à la gouvernance du club qu’il soutient depuis toujours.

Nadal promet d’apprendre et de contribuer au rayonnement mondial du club

Devant l’assemblée, Nadal a décrit sa nomination comme une étape dont il est fier et qui renforce le lien de toute une vie qui l’unit au Real Madrid. Il a souligné sa détermination à servir le club avec humilité tout en aidant à préserver sa place au sommet du sport mondial.

« Faire partie du conseil d’administration du Real Madrid est une grande responsabilité, a déclaré Nadal. Ce club se transmet des parents aux enfants et rassemble les gens. Pour moi, il me permet de retrouver ma famille et mes amis pour regarder les matches ensemble. C’est une joie immense et une grande satisfaction. Je suis très conscient de cette responsabilité, car le Real Madrid est une marque mondiale. C’est une responsabilité immense, que j’assume avec l’envie d’apprendre et de contribuer à ce que ce club continue d’être le meilleur au monde. »

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Perez salue une icône du sport : « Rafa est des nôtres »

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a ouvert les hommages au cours de cette assemblée consacrée à un seul point. Il a salué les qualités de Nadal sur le court comme en dehors, ainsi que ses 92 titres en carrière, ses 22 titres du Grand Chelem, ses deux médailles d’or olympiques et ses cinq Coupes Davis. Perez a affirmé que l’ancien numéro un mondial incarne les valeurs fondamentales de l’institution.

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« Aujourd’hui est un jour très spécial pour notre club et, personnellement, il l’est aussi pour moi en tant que président du Real Madrid, a déclaré Perez. Et pour nous, il y a quelque chose de particulièrement spécial : Rafa est des nôtres. Il est membre d’honneur du Real Madrid, il est profondément attaché à ces couleurs et a toujours affiché fièrement son madridisme. »

Un engagement à long terme pour l’avenir du Real Madrid

Perez s’est dit convaincu que la présence de Nadal au conseil d’administration contribuera à façonner le club pour les générations futures tout en préservant son identité et son ambition. Nadal a repris cette vision à long terme en concluant son discours sous les applaudissements des membres.

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« Je travaillerai pour que les choses continuent ainsi : que ce club reste couronné de succès pendant encore de nombreuses années », a déclaré Nadal avant de conclure par « Hala Madrid ! »