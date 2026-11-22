Comment regarder Racing Santander - Real Sociedad avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

LaLiga - Journée 13 22 nov. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Le Racing Santander reçoit la Real Sociedad à l’Estadio El Sardinero pour une rencontre de LaLiga entre deux équipes aux ambitions différentes. La formation de Jose Lopez, récemment promue, cherche à consolider sa place dans la première moitié du classement, tandis que les visiteurs de Pellegrino Matarazzo doivent également composer avec leurs engagements européens, qui donnent encore plus de poids à chaque point pris en championnat.

Le Racing occupe la 10e place de LaLiga et a montré qu’il était tout à fait capable de rivaliser à ce niveau. Sa victoire 1-2 à Malaga lors de sa dernière sortie a illustré sa capacité à obtenir des résultats à l’extérieur. Il a également déjà battu l’Espanyol cette saison.

La Real Sociedad arrive à la cinquième place et affiche une bonne dynamique. Elle a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, le plus récent s’étant soldé par une victoire 1-0 en championnat contre le Rayo Vallecano. Avec une campagne de Ligue Europa qui s’ajoute à son calendrier national, la profondeur de son effectif sera mise à l’épreuve dans les semaines à venir.

Les visiteurs abordent cette rencontre avec plusieurs blessés : Ander Barrenetxea, Alvaro Odriozola et Mamadou Sarr sont tous indisponibles. Takefusa Kubo et Carlos Soler devraient figurer dans ce qui s’annonce comme un onze de départ solide pour Matarazzo.

Du côté du Racing, Andres Martin est annoncé indisponible, mais Lopez dispose d’assez de solutions dans son effectif pour aligner une équipe compétitive à El Sardinero.

ExpressVPN est indiqué comme l’option de diffusion pour cette rencontre. Les supporters qui souhaitent accéder à la couverture du match depuis une autre région que la leur peuvent utiliser ExpressVPN pour se connecter à un flux compatible.