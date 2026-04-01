Quinten Timber fait une déclaration très honnête sur le niveau du Feyenoord

Après avoir quitté Feyenoord, Quinten Timber s'est rapidement adapté à l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain affirme se sentir mieux que jamais et ne doute pas de ses chances de participer à la Coupe du monde, comme il l'explique dans une interview accordée à l'Algemeen Dagblad.

« C'est un énorme bond en avant », déclare Timber à propos de son transfert en France. « On dit souvent que le football français est une compétition très physique, mais on y joue aussi très bien. »

L'international néerlandais constate chaque jour la différence de niveau. « Rien qu'à l'entraînement, quand je vois comment Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang finissent leurs actions devant le but. C'est de la qualité, et en tant que coéquipier, on veut en faire partie. »

Timber a le sentiment de progresser depuis son arrivée à Marseille. « Absolument. J’ai tout donné depuis mon arrivée à l’Olympique. Rien que le match contre le Paris Saint-Germain m’a déjà beaucoup appris. »

« En France, ils sont pragmatiques. Aux Pays-Bas, on est parfois naïfs, voire souvent. » Selon Timber, le rythme et la pression sont nettement plus élevés. « On a moins de temps avec le ballon, sinon quelqu’un est dans ton dos. »

À l’approche de la Coupe du monde, le milieu de terrain est clair quant à ses ambitions. « Pas du tout, même. Je suis convaincu que je participerai à la Coupe du monde cet été. » Il a confiance en sa place au sein des Oranje. « Le sélectionneur sait ce qu’il peut attendre de moi. »

Pour finir, Timber se tourne surtout vers l’avenir et laisse son départ de Feyenoord derrière lui. « Je ne regarde plus beaucoup l’Eredivisie, je dois l’avouer honnêtement. »