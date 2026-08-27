Quilindschy Hartman a décidé de prendre ses distances avec les réseaux sociaux. Le défenseur de 24 ans de l’Espanyol a annoncé via Instagram qu’il allait désactiver son compte.

Hartman explique dans un dernier message sur sa story Instagram pourquoi il a fait ce choix. « Ces derniers mois, mon Instagram était déjà géré par quelqu’un d’autre, parce que j’éprouvais moi-même de moins en moins le besoin d’être sur les réseaux sociaux. »

Selon Hartman, il n’y a aucune raison particulière à sa décision. « Il n’y a rien de plus, mais pour l’instant, je choisis de désactiver mon compte et de simplement prendre totalement mes distances pendant un moment. »

Cette décision intervient après une période mouvementée dans la carrière de l’ancien joueur de Feyenoord. L’été dernier, Hartman est passé de Feyenoord à Burnley et avait d’abord connu des débuts prometteurs en Angleterre.

Le latéral gauche a régulièrement joué lors de sa première période à Burnley, mais a ensuite perdu sa place de titulaire. Lors du mercato hivernal, Hartman a ensuite été associé à un possible transfert vers l’Ajax.

Ces rumeurs ont été très mal perçues par une partie des supporters de Feyenoord, après quoi Hartman a reçu de nombreux messages de haine. Le défenseur a fait savoir un peu plus tard que, selon lui, un transfert vers Amsterdam n’avait jamais vraiment été concret.

Cet été, une nouvelle étape a tout de même été franchie dans sa carrière. Burnley prête Hartman à l’Espanyol cette saison, même s’il attend toujours ses débuts en Liga après deux matches de championnat et qu’il est resté sur le banc pendant quatre-vingt-dix minutes lors des deux rencontres.

Bien que Hartman souligne qu’« il n’y a rien de plus », sa décision suscite tout de même une certaine inquiétude. « Ouille, pourvu que tout aille bien », a réagi le compte people RealityFBI sur Instagram.





Instagram: @quilindschy



