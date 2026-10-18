Qui sera la victime ? La révolte des remplaçants place Mourinho devant des décisions difficiles face à Séville

Le Real Madrid reçoit le Séville FC ce dimanche soir, dans un contexte marqué par des indices de changements à venir, que ce soit au niveau du onze de départ après le sursaut des remplaçants face à la Roma, ou sur le plan du rendement et de l'image que le club souhaite afficher au lendemain d'une victoire précieuse en Ligue des champions, qui a redonné du moral aux joueurs grâce à une réaction forte empreinte de courage.

Selon le quotidien espagnol Marca, le Real Madrid dispute sa première rencontre sans Vinicius Junior, suspendu pour 4 matches, dans un flou total concernant le plan offensif que l'entraîneur José Mourinho entend adopter en l'absence de l'une des principales vedettes de l'équipe, qui est restée titulaire malgré la baisse de son niveau ces derniers temps.

L'une des options offensives voit ses chances augmenter, alors qu'elle n'était pas attendue avant le match de l'équipe en Italie : Endrick a en effet livré une prestation exceptionnelle, ce qui a poussé l'entraîneur à envisager sérieusement de le replacer sur l'aile droite, après avoir causé de gros dégâts à la défense de l'équipe de Gasperini.

En revanche, Kylian Mbappé restera en dehors de toute considération de changement, et conservera son poste de pointe, tandis que Diomandé gardera sa place sur le côté gauche, d'où il a également infligé le plus de dégâts à l'adversaire mardi dernier.

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Ce changement pourrait entraîner le repli de Jude Bellingham dans une position plus basse, dans une configuration presque totalement différente du trio offensif le plus utilisé par le technicien portugais tout au long de la saison.

Mais Mourinho étudie également d'autres options : Arda Güler est entré en seconde période face à la Roma et a prouvé que le laisser sur le banc revenait à gâcher son potentiel.

Le joueur turc peut être avancé à un poste plus offensif, afin de compenser l'absence de Vinicius, ou évoluer aux côtés d'Aurélien Tchouaméni et de Federico Valverde au milieu de terrain.

Le match face à la Roma a suscité quelques doutes quant au onze que retiendra l'entraîneur, après que Mourinho a affirmé, lors de la conférence de presse d'hier, que les joueurs ayant disputé la seconde période méritaient d'avoir une chance dans le onze de départ, soulignant qu'Espy, également buteur, méritait de jouer, tout en insistant dans le même temps sur le fait que les joueurs de la première période méritaient la même chance, citant parmi eux Diomandé et Mbappé.

L'autre interrogation porte sur la possibilité pour Mourinho de retoucher l'entrejeu, en écartant l'un de ses milieux de récupération, Tchouaméni étant plus susceptible de sortir que Valverde, dans le but d'améliorer la fluidité du jeu, qui a fait défaut à l'équipe ces derniers temps.

Bellingham lui-même ou Arda Güler peuvent apporter leur aide dans ce secteur, si l'entraîneur décide de modifier intégralement le trio offensif, à l'exception de Kylian Mbappé.

En défense, Dean Huijsen pourrait réintégrer le groupe après avoir purgé son match de suspension.

Quels que soient les choix de Mourinho, le Real Madrid ne peut pas se permettre un nouveau faux pas, d'autant que la prochaine journée verra se dérouler le Clasico face au Barça au Camp Nou, à un moment où la Maison Blanche aborde ce rendez-vous très attendu en souffrant déjà d'un écart de points défavorable.

Le Real Madrid lutte pour le titre de Liga, et il ne sera pas facile de justifier que la lutte soit devenue aussi difficile à un stade si précoce de la saison, et plus précisément au mois d'octobre.



