L'Espagne a signé une large victoire (3-1) face à la République tchèque, lors de la rencontre qui les a opposées ce samedi soir au stade Carlos Tartiere, dans la ville d'Oviedo, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Nations européenne.

Lamine Yamal a ouvert le score pour l'Espagne à la 5e minute, après avoir reçu le ballon aux abords de la surface de réparation et éliminé un défenseur, avant de décocher une superbe frappe du pied gauche vers le poteau opposé, que le gardien Kinský n'a pu détourner. L'ailier du Barça a ainsi perpétué son habitude de marquer tôt, lui qui a inscrit le premier but de l'Espagne lors de trois matchs consécutifs.

Rodri a ajouté le deuxième but avant la demi-heure de jeu, après une percée de Pedri dans la surface de réparation. Le ballon est parvenu jusqu'au milieu de terrain à la suite d'une tentative de dégagement de la défense tchèque, et Rodri a décoché une frappe puissante et précise qui a logé le cuir au fond des filets, offrant à l'Espagne un avantage confortable avant la fin de la première période.

Au début de la seconde période, Luis de la Fuente a procédé à plusieurs changements, laissant au repos Lamine Yamal et Álex Baena pour faire entrer Víctor Muñoz et Jeremy Pino, avant de lancer Mikel Merino et Fermín López à la place de Pedri et Dani Olmo, dans une tentative de préserver le rythme de l'équipe et d'offrir à de nouveaux éléments l'occasion de participer.

La sélection tchèque est parvenue à réduire l'écart aux alentours de la 70e minute, après que Jiří Sláma eut exploité l'espace dans la surface de réparation et décoché une frappe au ras du sol parfaitement ajustée vers le poteau opposé, qui a trouvé le fond des filets de David Raya, ramenant le match dans une atmosphère de compétition.

Les hôtes ont failli égaliser, après que Rayan Nádhrí eut profité d'une erreur de David Raya pour expédier le ballon au fond des filets, mais l'arbitre a annulé le but en raison d'une faute sur Robin Le Normand, l'Espagne conservant ainsi son avance.

La sélection tchèque a subi un nouveau coup dur près de la fin, après que Ladislav Krejčí eut reçu un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion après avoir stoppé une attaque espagnole, avant que Mikel Merino ne scelle la rencontre d'un troisième but quasiment dans la dernière minute, profitant du renvoi du gardien Kinský après une tentative de Víctor Muñoz, pour la pousser au fond des filets et confirmer la victoire de « La Roja » 3-1.

Avec cette victoire, l'Espagne a poursuivi son début parfait en Ligue des Nations européenne, en signant un troisième succès consécutif, après ses victoires sur l'Angleterre et la Croatie, tandis que la République tchèque est restée sans le moindre point dans le groupe.