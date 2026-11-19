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À seulement 19 ans, Pau Cubarsí s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus importants du FC Barcelone et de la sélection espagnole.

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Dans un entretien exclusif accordé à The Athletic, Cubarsí a révélé l'identité des deux anciens joueurs du Barça qui l'ont le plus inspiré.

Le quotidien Sport a relayé les propos de Cubarsí, qui a déclaré : « Mes modèles sont Carles Puyol et Gerard Piqué. J'aime les deux profils : celui du défenseur rugueux et puissant, et celui du défenseur doté d'une bonne qualité technique. »

Cubarsí distingue par ailleurs les principaux points forts des deux anciens capitaines du Barça : « Piqué avait un rôle plus important dans la construction du jeu, mais Puyol était essentiel en matière de mentalité et de personnalité. »

Un mélange de qualités qui correspond au profil que Cubarsí s'efforce de se construire, lui qui sait briller grâce à sa puissance et à sa détermination dans les duels défensifs, mais aussi grâce à sa précision dans la relance depuis l'arrière.

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Les modèles dont s'inspire Cubarsí ne se limitent pas aux deux légendes du Barça. Ces dernières années, il a également suivi de près Virgil van Dijk, le défenseur de Liverpool.

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« Ces dernières années, j'ai beaucoup admiré Virgil van Dijk. Mais j'ai aussi pris l'habitude de beaucoup m'analyser, moi et mes performances », a confié Cubarsí.

Dans cette optique, Cubarsí reconnaît se montrer très dur envers lui-même lorsqu'il commet une erreur.

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« Je suis très critique envers moi-même quand je commets une erreur. Pendant le match, on est conscient de chaque action qu'on effectue, qu'on l'ait bien exécutée ou non », a-t-il expliqué.

Pour autant, Pau Cubarsí assure que les erreurs n'entament pas sa confiance en lui : « Je continue d'avancer avec le même état d'esprit et j'essaie de réduire les erreurs au strict minimum. »