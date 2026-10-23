Qui est-il ? Une star de Trabzonspor victime d'un accident de la route

Le Camerounais André Onana, gardien de Trabzonspor, est sorti indemne d'un accident de la route impliquant plusieurs véhicules dans le nord de la Turquie, survenu après le match de son équipe en Ligue Europa Conférence, hier jeudi.

L'agence de presse Reuters a rapporté qu'Onana, prêté par Manchester United, conduisait sa voiture pour rentrer chez lui en compagnie de sa famille, après la victoire 2-0 contre le club écossais des Hearts, lorsque l'accident s'est produit dans la localité de Yomra, rattachée à la ville de Trabzon, selon ce qu'a indiqué le site 61saat.

Le rapport précise qu'un autre véhicule a percuté la voiture d'Onana par l'arrière, ce qui l'a propulsée contre un véhicule qui se trouvait devant elle.

Onana et les membres de sa famille sont sortis indemnes de l'accident, sans être blessés, tandis que les responsables du club turc se sont rendus sur les lieux de l'accident pour s'enquérir de son état.





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Le président de Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, a affirmé qu'Onana se portait bien après l'accident, selon des rapports médiatiques.

Le gardien de but a rejoint le club turc sous forme de prêt en provenance de Manchester United en 2025.



