Le Real Madrid est extrêmement satisfait de sa nouvelle recrue, Marc Cucurella, au point que les membres du staff technique du club considèrent désormais la star espagnole comme « un joueur véritablement de très haut niveau ».

Le club madrilène a bouclé un mercato estival particulièrement solide, marqué par le recrutement de plusieurs noms de renom, parmi lesquels Bernardo Silva, Yan Diomandé et Denzel Dumfries.

Cucurella est arrivé au stade Santiago-Bernabéu en tant que champion du monde 2026, après avoir disputé de façon remarquable chaque minute du parcours de la sélection espagnole lors du Mondial.

Le site Tribuna, citant « Diario AS », rapporte que Cucurella, au-delà de ses qualités techniques sur le terrain, a laissé une impression immédiate grâce à sa personnalité dynamique et à son tempérament de leader au sein du vestiaire.

Sous la direction de l'entraîneur José Mourinho, le club a spécifiquement cherché à recruter des joueurs d'expérience afin de renforcer le caractère de l'équipe, tout en investissant dans de jeunes talents comme Carlos Espí.

Cucurella offre à Mourinho deux véritables options au poste d'arrière gauche, aux côtés d'Álvaro Carreras, ce qui garantit une forte concurrence à ce poste tout au long de la longue saison.

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