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imago-sport-1082022978.jpgAlberto Gardin

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Qui est-il ? La star du Real Madrid éblouit tout le monde à Bernabéu

Real Madrid
LaLiga
M. Cucurella
J. Mourinho
Espagne

Le Real Madrid est extrêmement satisfait de sa nouvelle recrue, Marc Cucurella, au point que les membres du staff technique du club considèrent désormais la star espagnole comme « un joueur véritablement de très haut niveau ».

Le club madrilène a bouclé un mercato estival particulièrement solide, marqué par le recrutement de plusieurs noms de renom, parmi lesquels Bernardo Silva, Yan Diomandé et Denzel Dumfries.

Cucurella est arrivé au stade Santiago-Bernabéu en tant que champion du monde 2026, après avoir disputé de façon remarquable chaque minute du parcours de la sélection espagnole lors du Mondial.

Le site Tribuna, citant « Diario AS », rapporte que Cucurella, au-delà de ses qualités techniques sur le terrain, a laissé une impression immédiate grâce à sa personnalité dynamique et à son tempérament de leader au sein du vestiaire.

Sous la direction de l'entraîneur José Mourinho, le club a spécifiquement cherché à recruter des joueurs d'expérience afin de renforcer le caractère de l'équipe, tout en investissant dans de jeunes talents comme Carlos Espí.

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Cucurella offre à Mourinho deux véritables options au poste d'arrière gauche, aux côtés d'Álvaro Carreras, ce qui garantit une forte concurrence à ce poste tout au long de la longue saison.

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