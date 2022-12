Qui est Goncalo Ramos, l'homme qui a mis Cristiano Ronaldo sur le banc

Goncalo Ramos a été préféré à Cristiano Ronaldo pour le quart de finale de la Coupe du monde du Portugal contre la Suisse, et a inscrit un triplé lors de la victoire 6-1.

Ramos s'attendait vraisemblablement à n'être qu'un simple accompagnateur au Qatar, Cristiano Ronaldo, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, étant normalement aligné à sa position préférée de numéro 9.

Mais Ronaldo a été mis sur le banc par Fernando Santos pour la rencontre entre le Portugal et la Suisse au Lusail Iconic Stadium, et Ramos a saisi sa chance, inscrivant un triplé fulgurant - son premier but d'un coup de tonnerre devant Yann Sommer - ainsi que Raphael Guerreiro pour le quatrième des six buts de son équipe.

À quel poste Ramos joue-t-il ?

Ramos a l'air d'un véritable numéro 9, avec un puissant gabarit d'un mètre quatre-vingt qui est complété par une vitesse, une élégance et une volonté de tirer des deux pieds.

Il est également heureux de jouer plus profondément, ce qu'il a fait plus souvent la saison dernière lorsque Nunez était encore sur les livres à Benfica.

Le match contre la Suisse a été une révélation pour Ramos, mais il a tenu ses promesses pour Benfica toute la saison. La décision des Eagles de ne pas dépenser beaucoup en attaque a été récompensée par le fait qu'on lui a confié la direction de l'attaque en l'absence de Darwin.

Cette saison, Ramos a marqué 14 buts et en a aidé six autres en Primeira Liga portugaise et en Ligue des champions, à raison d'un but toutes les 72 minutes de jeu.

Quels clubs sont intéressés par Ramos ?

Un groupe de clubs de Premier League a été lié à Ramos au cours de l'été, de Newcastle et Leeds à Wolves et Southampton, mais il devrait maintenant être hors de portée pour tous, sauf les Magpies de ce groupe.

Dernièrement, Man Utd a été crédité d'un intérêt pour le jeune attaquant. Il semble prêt à remplacer Ronaldo au Portugal. Serait-il sur le point de faire de même à Old Trafford ?

Quand le contrat de Ramos expire-t-il ?

Le contrat de Ramos à l'Estadio da Luz court jusqu'au 30 juin 2026, donc les parties intéressées peuvent oublier d'essayer de le signer à bas prix.

Quel âge a Ramos ?

Né le 20 juin 2001, Ramos a 21 ans à l'heure où nous écrivons ces lignes.

À 21 ans, cinq mois et 17 jours, il est devenu le troisième plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe du monde à réaliser un triplé en phase éliminatoire après un certain Pelé, ainsi qu'Edmund Conen.

Quel est l'Instagram de Ramos

L'Instagram de Goncalo Ramos se trouve sous le pseudonyme goncaloramos88. Il compte 232K followers en date de décembre 2022.