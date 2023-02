Qui est Folarin Balogun, le nouveau meilleur buteur de Ligue 1 ?

Auteur d'un triplé ce mercredi contre Lorient, Folarin Balogun est devenu le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison.

Le Stade de Reims est innarrêtable. Trois jours après avoir arraché le nul au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (1-1), les Champenois ont renversé Lorient après avoir été menés 2-0 en 36 minutes. Et c'est l'homme en forme côté rémois qui a permis une telle remontée, Folarin Balogun. Arrivé cet été en France, l'attaquant de 21 ans vient d'inscrire ses 12ème, 13ème et 14ème buts en championnat, faisant de lui le meilleur buteur devant Kylian Mbappé et Neymar.

Formé à Arsenal

À seulement 8 ans, Balogun a rejoint l'académie d'Arsenal, où il a fait toutes ses gammes de 2009 à 2020. Lors de la saison 2020-2021, il fait ses premiers pas dans le monde professionnel avec les Gunners. Il dispute son premier match en pro le 29 octobre, en Ligue Europa face à Dundalk. S'il ne joue pas en Premier League, il inscrira ses deux premiers buts en C3 face à Molde et Dundalk.

Bien qu'il découvre la Premier League la saison suivante, Balogun est prêté à Middlesbrough pour la deuxième partie de saison. Et s'il n'inscrit que 3 buts en 21 matches, Reims fait le pari de le recruter sous la forme d'un prêt pour la saison 2022-2023. Un pari qui s'avère payant semaine après semaine.

Un Anglo-américain

Né à New York, Balogun possède les deux nationalités anglaises et américaines. C'est avec l'Angleterre qu'il connaît ses quatre premières sélections en équipes de jeunes (u17), avant d'en effectuer 4 avec les États-Unis. Finalement, c'est avec les Three Lions qu'il poursuit son aventure internationale en passant par les u18, les u20 et les espoirs, avec qui il a inscrit 7 buts en 13 matches.

Les dirigeants d'Arsenal doivent se frotter les mains en observant les performances de leur jeune attaquant dans l'hexagone.