Qui est-ce ? Kokorilla tient sa promesse avec un tatouage inattendu

Le latéral gauche de la sélection espagnole, Marc Cucurella, a déclaré qu’en cas de victoire à la Coupe du monde 2026, il se ferait tatouer le portrait de l’entraîneur des Matadors, Luis de la Fuente.

Le défenseur avait déjà teint ses cheveux en rouge après le sacre à l’Euro 2024, conformément à la promesse qu’il s’était faite.

L'Espagne figure dans le groupe H, en compagnie de l'Arabie saoudite, de l'Uruguay et du Cap-Vert.

« Si nous remportons la Coupe du monde, je me ferai tatouer le visage de Luis de la Fuente, un petit tatouage, mais je pense que ce sera un beau souvenir », a déclaré Cocorella lors d’une interview accordée à l’émission Partidazo de COPE et relayée par le journal Mundo Deportivo.

« Sur le biceps ? Il faut encore réfléchir à l’emplacement, mais je suis partant pour le tatouage ; nous choisirons ensuite l’endroit le plus adapté. »

Interrogé sur son avenir, il a coupé court : « Je ne veux pas en parler pour l’instant. Je suis heureux à Chelsea, mais depuis quelque temps, je ne veux penser à rien. Je veux savourer ce moment, car cela pourrait être ma première et dernière Coupe du monde. »