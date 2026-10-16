Le Real Madrid a franchi 12 tests difficiles face à la Roma en Ligue des champions, et non seulement il a survécu à cette confrontation, mais il en est sorti vainqueur grâce à Jude Bellingham ? Non, plutôt grâce à Arda Güler, aux côtés d'une intervention divine du gardien Thibaut Courtois d'abord, puis d'Endrick.

Et bien que ce duo soit relégué en bas du classement des joueurs en termes de minutes jouées, les deux hommes se sont transformés en héros au sein du groupe du Real Madrid sur le Stade olympique.

Quant à l'attaquant brésilien, il a réalisé un doublé d'un autre genre : inscrire un but dans les filets de l'équipe de l'entraîneur Gian Piero Gasperini et adresser une nouvelle réponse aux rumeurs persistantes sur son avenir, et sur la question de savoir s'il a fait le bon choix en restant ou non.

Selon le quotidien espagnol As, Endrick a clairement démontré ses qualités avec une magnifique tête qui lui a permis d'inscrire le but de l'égalisation (3-3), mais aussi par sa prestation globale, puisqu'il a réussi deux dribbles, soit le double de ce qu'a réalisé Kylian Mbappé par exemple, devenant une source d'inquiétude permanente pour la défense de la Roma.

L'entraîneur Mourinho avait assuré en août dernier, pendant la période des transferts estivaux, que le porteur du maillot numéro 9 ne quitterait pas Valdebebas, avant de réitérer sa position lorsqu'il a été interrogé sur la longue blessure musculaire dont a souffert l'attaquant.

Et comme l'a indiqué le quotidien As depuis l'été, l'entraîneur estime qu'Endrick est davantage fait pour évoluer sur l'aile droite que pour occuper le poste d'avant-centre, ce qu'il a d'ailleurs prouvé contre la Roma.

C'est pour cette raison que Mourinho a demandé le recrutement d'un joueur au profil différent, et qu'il a choisi Espi parmi les trois noms que lui avait présentés Juni Calafat dans son bureau.

L'entraîneur considère que le joueur espagnol venu de Valence, aux côtés de l'international brésilien, sont capables de jouer ensemble, car le dispositif qu'il met en place permet de les associer.

Cette prestation représente un grand pas dans la carrière d'Endrick, qui continue dans le même temps de s'appuyer sur sa foi, puisqu'il a déclaré après la rencontre : « Je parlais avec Dieu », tout en comptant sur l'expérience et la sagesse de son entraîneur, expliquant : « Si je dois jouer, Mourinho me fera entrer.

Et si ce n'est pas le cas, je ne jouerai pas. Il choisira ce qui est le mieux pour moi, et je serai présent pour aider autant que je le peux. »

Les dirigeants du club estiment que ce qui s'est passé à Rome pourrait constituer un nouveau point de départ pour Endrick, dont le véritable parcours commencerait ainsi depuis la capitale italienne.



