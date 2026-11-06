Quelqu'un peut-il arrêter le Barça ? Simeone prépare la réponse au Metropolitano

Lorsque la meilleure attaque d'Espagne affronte la meilleure défense du pays, le résultat ne peut être qu'un duel au sommet. C'est ainsi que s'annonce le choc attendu dimanche prochain sur la pelouse du Riyadh Air Metropolitano, où le Barça se présentera en redoutable visiteur face à l'Atlético de Madrid, dans un match susceptible de redessiner la carte de la tête du championnat espagnol.

Ce match ne se résume pas à un simple enjeu de trois points : il s'agit d'un affrontement direct entre deux philosophies opposées. Une équipe qui ne connaît que l'attaque, et une autre qui a bâti sa gloire sur la solidité défensive.

Une attaque dévastatrice : 46 buts en 11 matches

Le Barça aborde cette rencontre avec, sans conteste, la meilleure attaque de la Liga. Les Blaugrana ont inscrit 46 buts en seulement 11 matches, à une moyenne impressionnante de 4,18 buts par match, devançant l'Atlético de Madrid de 24 buts d'écart.

Fait marquant, la puissance du Barça ne repose pas sur un seul joueur, mais sur un collectif offensif complet, selon Mundo Deportivo. Pas moins de 13 joueurs différents ont trouvé le chemin des filets en championnat, preuve évidente de la diversité des solutions offensives dont dispose l'entraîneur Hans Flick.

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Raphinha occupe la tête du classement des buteurs de l'équipe avec 15 buts, suivi du jeune talent Lamine Yamal avec dix buts, puis de Fermín López avec cinq buts et de Gabriel Jesus avec trois buts. Jordan et Adjemi ont inscrit chacun deux buts, tandis qu'Olmo, Eric, Cancelo, Koundé, Pedri, Rodri et Xavi Espart ont contribué chacun à un but.

En revanche, le Barça a encaissé 12 buts, soit quatre de plus que son adversaire, ce qui pourrait donner à l'Atlético l'espoir d'exploiter la moindre faille défensive.

Le mur de Simeone : seulement 8 buts

De l'autre côté, l'Atlético de Madrid, dirigé par Diego Simeone, a fait de la cohésion défensive une caractéristique essentielle de son équipe. En 11 matches, les filets des Rojiblancos n'ont cédé que 8 fois, et l'équipe a préservé sa cage inviolée lors de 6 rencontres.

Parmi les statistiques marquantes, l'Athletic Bilbao a été la seule équipe à avoir réussi à inscrire trois buts dans la cage de l'Atlético en un seul match, soit le plus gros total encaissé par l'équipe de Simeone cette saison.

Mais l'Atlético aborde ce sommet après une lourde défaite 0-2 face au Bayern Munich lors de la quatrième journée de la Ligue des champions, un revers qui pourrait susciter quelques doutes, mais qui offre en même temps à l'équipe une motivation supplémentaire pour réagir face au Barça, retrouver la confiance et confirmer sa solidité défensive face à la meilleure attaque du pays.

La composition probable : une bataille tactique

Dans une tentative d'arrêter la machine à buts du Barça, Simeone prépare une ligne défensive composée de Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko et Alejandro Grimaldo, avec le géant gardien Jan Oblak dans les buts.

Sur le plan offensif, Flick devrait aligner un trio de feu formé de Lamine Yamal, Anthony Gordon et Raphinha, tandis que Fermín López évoluera derrière eux, assurant la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque.