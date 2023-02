Quelles conséquences pour le PSG en cas de rachat de Manchester United des Qataris ?

L'arrivée de nouveaux propriétaires Qataris à Manchester United aura un impact sur le PSG, même si ce n'est pas QSI qui reprend les Red Devils.

Manchester United est à vendre et il serait une prise de choix pour n'importe quel investisseur ayant les moyens de faire une offre satisfaisante à la famille Glazer. Ces derniers jours, le spectre d'un rachat Qatari plane sur Manchester United. Et bien que ce ne serait pas QSI, ce rachat aurait forcément un impact sur l'avenir du Paris Saint-Germain.

La Ligue 1 trop étroite pour le Qatar

En effet, c'est le fonds souverain Qatar Investment Authority qui serait pressenti pour racheter Manchester United, mais ce rachat ne pourra s'effectuer qu'avec validation de l'émir, propriétaire du PSG, et serait effectué par QIA car les règles de l'UEFA sont strictes et interdisent à un propriétaire de posséder deux clubs dans une même compétition, dont la Ligue des champions.

Néanmoins, selon les informations de L'Equipe, ce possible rachat de Manchester United n'augure rien de bon pour le Paris Saint-Germain. Le quotidien français indique que le Qatar a toujours voulu investir en Angleterre, c'était d'ailleurs là-bas qu'il voulait initialement investir pour des raisons de rentabilité évidente avec les énormes revenus générés par le championnat. La Ligue 1, aux yeux des Qatariens, apparaît trop étroite, son suspense trop limité, de même que sa notoriété à l'international.

Moins d'investissement pour le PSG

Autre doute majeur pour le Qatar, la capacité de la Ligue 1 à accroître significativement ses revenus et son attractivité dans le futur, ce qui tôt ou tard risque d'être un frein aux ambitions de QSI pour le Paris Saint-Germain. Ces dernières saisons, en raison des revenus insuffisant générés par le championnat, le PSG doit combler 200 millions d'euros de pertes annuelles.

Qui plus est, en cas de rachat de Manchester United, les sponsors qataris risquent d'être moins généreux avec le PSG et de partager les coûts avec les Red Devils, or ils représentent 20% des revenus du club de la capitale, ce qui entraverait encore plus le budget du PSG. Un rachat de Manchester United serait à coup sûr un retour en arrière dans le projet du PSG, qui passerait de prétendant à la victoire en Ligue des champions à une simple formation de Ligue 1.

"Si le Qatar rachète Manchester United, il y a des chances qu'il se montre moins généreux avec le PSG et qu'il en fasse un club de L1 et non plus une formation taillée pour remporter la Ligue des champions". projette un familier de ses arcanes, dans les colonnes de L'Equipe. Si Manchester United passe sous pavillon qatari, c'est un changement de stratégie et de projet radical qui s'annonce au PSG.