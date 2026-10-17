Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, a dévoilé la composition de son équipe catalane pour affronter le Real Betis, samedi soir, lors de la neuvième journée du championnat d'Espagne.

Le Barça ambitionne de conserver son sans-faute, après avoir remporté ses 8 premières journées de la compétition.

Selon le journal Mundo Deportivo, Flick a procédé à 4 changements par rapport au onze qui a disputé la rencontre face à Galatasaray en Ligue des champions.

Le onze de départ du Barça enregistre les entrées de Jules Koundé, Xavi Espart, Karim Adeyemi et Gabriel Jesus, à la place d'Eric Garcia, João Cancelo, Dani Olmo et Anthony Gordon.

Sur le banc des remplaçants de Barcelone a pris place Raphinha, remis de sa blessure et désormais disponible pour jouer, tout comme Frenkie de Jong, après avoir obtenu son feu vert médical pour participer.

La composition de Barcelone est la suivante :

Gardien : Joan Garcia

Défense : Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart

Milieu : Rodri, Pedri, Fermin Lopez

Attaque : Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus